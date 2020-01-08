Dünyanın En Güçlü Pasaportları Sıralaması Açıklandı

Henley & Partners isimli bir şirket, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasını açıkladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi tarafından sağlanan verilerle oluşturulan liste, dünyanın en güçlü pasaportunun Japonya'ya ait olduğunu ortaya koyuyor. 100'lerce ülkenin bulunduğu sıralamanın son sırasındaysa Afganistan yer alıyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA), düzenli olarak bazı veriler yayınlıyor ve analiz şirketleri de bu verileri kullanarak bazı sıralamalar oluşturuyorlar. Şimdi yeni bir sıralama açıklandı. Açıklanan sıralama, yüzlerce ülkenin bulunduğu dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasını gözler önüne seriyor.

"Henley & Partners" isimli bir vatandaşlık ve ikamet danışma şirketi tarafından yayımlanan "2020 Henley Pasaport Endeksi"ne göre Japonya, bu yıl üçüncü kez listenin ilk sırasında yer alıyor. Yani dünyanın en güçlü pasaportu, Japonya'ya ait. Şöyle ki; bir Japonya pasaportunuz olması halinde tam 191 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyorsunuz.

Japonya'yı takip eden ikinci ülke ise Singapur. Singapur pasaportu, 190 ülkenin kapılarının vizesiz olarak açılmasını sağlıyor. 2020 Henley Pasaport Endeksi, dünyanın en güçlü üçüncü pasaportunun ise Güney Kore ve Almanya'ya ait olduğunu söylüyor. Her iki ülkenin vatandaşları da sahip oldukları pasaport ile 189 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyorlar.

İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu

Japonya (191 ülkeye vizesiz giriş) Singapur (190 ülkeye vizesiz giriş) Güney Kore ve Almanya (189 ülkeye vizesiz giriş) İtalya ve Finlandiya (188 ülkeye vizesiz giriş) İspanya, Lüksemburg ve Danimarka (187 ülkeye vizesiz giriş) İsveç ve Fransa (186 ülkeye vizesiz giriş) İsviçre, Portekiz, Avusturya, İrlanda ve Hollanda (185 ülkeye vizesiz giriş) Belçika, Yunanistan, ABD, Norveç ve İngiltere (184 ülkeye vizesiz giriş) Kanada, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Malta ve Yeni Zelanda (183 ülkeye vizesiz giriş) Macaristan, Slovakya ve Litvanya (181 ülkeye vizesiz giriş)

Türkiye, 55. sırada

Türkiye, 2020 Henley Pasaport Endeksi'nin 55. sırasında yer alıyor. Türkiye'nin hemen üzerinde Rusya, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk bulunuyor. Türkiye'nin hemen altında ise Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkeler bulunuyor. Ülkemizin pasaportunu kullanarak 111 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyoruz.

Dünyanın en güçsüz pasaportları ise şu şekilde