Ookla-Speedtest’in Kasım 2018 verileri yayınlandı. Açıklanan istatistikler maalesef ülkemiz adına içler acısı.

Küresel ölçekte ölçüm yapabilen, piyasanın önde gelen performans raporlarını çıkaran Ookla-Speedtest, 2018 yılına ait Kasım ayı rakamlarını yayınladı. Buna göre ABD'de internet hızı birkaç ay içerisinde %35.8 oranında arttı.

ABD'nin en yavaş internetini kullanan şehir Memphis oldu: Memphis'te en düşük internet hızı 44.86 Mbps, en yüksek internet ise Google Fiber altyapısı ile 159.18 Mbps indirme yapılabilen Kansas oldu. Ülke genelinde internet hızı ortalaması download'da 96.25 Mbps, upload'da 32.88 Mbps.

Gelelim dünya sıralamasına:

1. Singapur - 185.25 Mbps

2. İzlanda - 153.30 Mbps

3. Hong Kong - 136.72 Mbps

4. Romanya - 129.91 Mbps

5. Güney Kore - 114.31 Mbps

84. TÜRKİYE - 18.76 Mbps

Ookla-Speedtest’in verilerine göre Türkiye'de upload hızı ise ortalama 5.52 Mbps oldu. Bu rakamlara göre ABD, Türkiye'yi 5'e, Singapur ise 10'a katlamış oldu. Türkiye'nin milli geliriyle dörde katladığı Romanya ise Türkiye'den 7 kat daha hızlı internete sahip.