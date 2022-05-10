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  • 2022 Dünyanın En İyi Otelleri: Türkiye'den 2 Yer Var!

Dünyanın En İyi Otelleri Açıklandı: İlk 10'da Türkiye'den 2 Otel Var!

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Tripadvisor, her yıl olduğu gibi bu yıl da Travelers Choice Otel Ödülleri'nin kazananlarını belirledi. Dünyanın en iyi otellerinin belirlendiği ödüllerde Türkiye'den 2 otel, ilk 10'a girmeyi başardı.

İlkbahar mevsiminin son günleri içine girmişken dünya çapında pek çok kişi tatil planlarını şimdiden oluşturdu ya da oluşturmaya başladı. Kendi ihtiyaç ve isteklerine göre tatil planlayanların pek çoğu da elbette konaklama için iyi bir otel arayışına girişti. Peki, yalnızca kendi bölgesinde ya da ülkesinde değil, dünya çapında ‘en iyi’ olarak anılan oteller hangileri?

İşte bu sorunun cevabı, Tripadvisor’ın her yıl verdiği ‘Travelers Choice Otel Ödülleri’nin kazananlarının belirlenmesiyle verildi. Altı kıta ve 90 ülkeden kazanan otellerin seçildiği ödüllerde dünyanın en iyi 10 oteli, şu şekilde belirlendi. Listede Türkiye’den iki otel yer aldı.

Dünyanın en iyi 10 oteli (2022)

10. BLESS Hotel Madrid (Madrid, İspanya)

bless

bless

9. Padma Resort Ubud (Payangan, Endonezya)

padma resort

padma resort

8. Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins, Belize)

hamanasi

hamanasi

7. Six Senses Laamu (Olhuveli Adası, Maldivler)

six senses

six senses

6. Kayakapı Premium Caves (Kapadokya, Ürgüp, Türkiye)

kayakapı

kayakapı

5. THE OMNIA (Zermatt, İsviçre)

THE OMNIA

THE OMNIA

4. Romance Istanbul Hotel (İstanbul, Türkiye)

Romance Istanbul Hotel

Romance Istanbul Hotel

3. Ikos Aria (İstanköy, Yunanistan)

Ikos Aria

Ikos Aria

2. Hotel Colline de France (Gramado, Brezilya)

Hotel Colline de France

Hotel Colline de France

1. Tulemar Bungalows & Villas (Manual Antonio, Kosta Rika)

Tulemar Bungalows & Villas

Tulemar Bungalows & Villas

Kaynak : https://edition.cnn.com/travel/article/tripadvisor-travelers-choice-awards-top-hotels-2022/index.html
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