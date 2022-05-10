2022 Dünyanın En İyi Otelleri: Türkiye'den 2 Yer Var!

Tripadvisor, her yıl olduğu gibi bu yıl da Travelers Choice Otel Ödülleri'nin kazananlarını belirledi. Dünyanın en iyi otellerinin belirlendiği ödüllerde Türkiye'den 2 otel, ilk 10'a girmeyi başardı.

İlkbahar mevsiminin son günleri içine girmişken dünya çapında pek çok kişi tatil planlarını şimdiden oluşturdu ya da oluşturmaya başladı. Kendi ihtiyaç ve isteklerine göre tatil planlayanların pek çoğu da elbette konaklama için iyi bir otel arayışına girişti. Peki, yalnızca kendi bölgesinde ya da ülkesinde değil, dünya çapında ‘en iyi’ olarak anılan oteller hangileri?

İşte bu sorunun cevabı, Tripadvisor’ın her yıl verdiği ‘Travelers Choice Otel Ödülleri’nin kazananlarının belirlenmesiyle verildi. Altı kıta ve 90 ülkeden kazanan otellerin seçildiği ödüllerde dünyanın en iyi 10 oteli, şu şekilde belirlendi. Listede Türkiye’den iki otel yer aldı.

Dünyanın en iyi 10 oteli (2022)

10. BLESS Hotel Madrid (Madrid, İspanya)

9. Padma Resort Ubud (Payangan, Endonezya)

8. Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins, Belize)

7. Six Senses Laamu (Olhuveli Adası, Maldivler)

6. Kayakapı Premium Caves (Kapadokya, Ürgüp, Türkiye)

5. THE OMNIA (Zermatt, İsviçre)

4. Romance Istanbul Hotel (İstanbul, Türkiye)

3. Ikos Aria (İstanköy, Yunanistan)

2. Hotel Colline de France (Gramado, Brezilya)

1. Tulemar Bungalows & Villas (Manual Antonio, Kosta Rika)