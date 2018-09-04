Dünyanın En Mutlu ve En Mutsuz Ülkeleri Açıklandı

Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, Türkiye ise mutluluk sıralamasında 74’üncü sırada yer aldı.

Ajans Press’in, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre; Türkiye, mutluluk sıralamasında 74’üncü sırada. Dünya Mutluluk Raporu’unun zirvesinde ise Finlandiya var. Finlandiya’yı, sırasıyla: Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda ve Kanada takip ediyor.

En mutsuz ülke Burundi

Listenin son sırasında bulunan Burundi, dünyanın en mutsuz ülkesi olarak kayıtlara geçti. Mutsuzluk konusunda Burundi'yi izleyen ülkeler ise: Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi.

Listenin 74’üncü sırasında yer alan Türkiye’nin önündeki ülke Belarus olurken, bir gerisinde bulunan ülke de Pakistan olarak kaydedildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, mutluluk seviyesini belirlemek adına çeşitli unsurlar kullanılırken, bunların başında; kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal yaşam, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi kavramlar yer aldı. Rapor, 156 ülke baz alınarak hazırlanırken, 2015-2017 yılları arası verileri yansıttığı görüldü.