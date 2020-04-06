Dünyanın En Popüler 10 BitTorrent İndirme Aracı Açıklandı

İnternet kullanan neredeyse herkesin öyle ya da böyle bir şekilde duyduğu ya da kullandığı uTorrent, en popüler BitTorrent indirme aracı oldu. uTorrent’i BitTorrent’in kendi yazılımı olan BitTorrent takip etti.

İnternet kullanan herkes, mutlaka ki bir noktada 'torrent' kelimesini duymuştur. Hatta birçok internet kullanıcısı, bir noktada aradığı herhangi bir dosyayı edinebilmek için torrent kullanmıştır.

Geçtiğimiz on yıl içerisinde BitTorrent’in kaynak sitesinde birçok değişiklik meydana geldi. 'Kickass' veya 'ExtraTorrent' gibi birçok kaynak site, yayın hayatını sonlandırdı ancak hâlâ milyonlarca dosya, her gün BitTorrent kaynaklarından paylaşılıyor ve indiriliyor.

Dünyanın en popüler 10 BitTorrent aracı:

Son istatistiklere göre bir gündeki 25 milyon aktif BitTorrent trafiğinin üçte ikisinden fazlası, bir BitTorrent indirme yazılımı olan uTorrent’ten geliyor. uTorrent sürümleri arasındaysa en popüleri 3.5.5 sürümü oldu. uTorrent, %68,6 gibi devasa bir pazar payının sahibi olmayı başardı. uTorrent’in hemen arkasındansa BitTorrent Company’nin geliştirdiği BitTorrent yer aldı. BitTorrent’in pazar payı %6,6 oldu.

Dünya genelinde masaüstü işletim sistemleri arasında %77,1’lik Windows’u %18,34 ile takip eden Mac işletim sistemindeki en popüler BitTorrent aracı Transmission olarak açıklandı. Transmission’ın Windows sürümüyse hâlâ beta aşamasında bulunuyor. Transmission’ın pazar payıysa %5,1.

Mart 2020 itibarıyla programların pazar paylarını gösteren listede Rusya’dan Zona ve MediaGet’in de kendilerine yer bulduğu görülüyor. MediaGet, %3,7 gibi bir pazar payına sahipken Zona ise %3,3 ile MediaGet’i oldukça yakından takip ediyor.

Listede yer alan ve pazar payları %1’in altında olan BitTorrent araçları şöyle: Deluge, Bitcomet, BiglyBT, FDM, BitSpirit, BitLord.