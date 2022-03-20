Dünyanın 'En Sıkıcı İnsanının' Özellikleri Tespit Edildi

İngiltere'de bir araştırma, dünyanın en sıkıcı insanına ait özellikleri ortaya çıkardı. Çalışmada ayrıca bu tip insanların ön yargılar sebebiyle 'dışlandığına' da dikkat çekildi.

İnsanların kendileri hakkında ne düşündüğünü merak edenler, yani toplumun büyük bir çoğunluğu için karşısındaki kişi tarafından ‘sıkıcı’ bulunmak büyük bir kaygı sebebidir. Doğruya doğru, hiç kimse birilerinin kendisi hakkında sıkıcı olduğunu düşünmesini istemez. Öte yandan neyin sıkıcı olup olmadığı ise kişiden kişiye değişen, son derece öznel bir algıdır.

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada ise, katılımcılardan elde edilen ve incelenen verilerin ışığında, ‘dünyanın en sıkıcı’ karakteristik özellikleri belirlendi. Bu araştırmanın sonucunda araştırmacılar, dünyanın en sıkıcı insanının bir profilini oluşturdu.

Karşınızda dünyanın en sıkıcı insanı

Essex Üniversitesi, Limerick Üniversitesi ve Londra Ekonomi ve Politik Bilimler Okulu'ndan araştırmacılar, can sıkıntısı bilimine yönelik hakemli bir araştırma ile tipik olarak ‘sıkıcı’ olarak kabul edilen işleri, özellikleri ve hobileri ortaya çıkardı.

Beş deneyde 500'den fazla kişiyi inceleyen araştırmacılar, en sıradan işlerin veri analizi, muhasebe, temizlik ve bankacılık olarak görüldüğünü tespit etti. Bununla birlikte televizyon izlemenin, kuş gözlemciliğinin ve sigara içmenin en sıkıcı hobiler arasında görüldüğü kaydedilen makalede, sıkıcı insanların daha büyük yerleşim yerlerindense küçük şehirlerde ve kasabalarda yaşamayı tercih ettiği ifade edildi.

Bununla birlikte araştırma sonucunda dünyanın en sıkıcı insanının profili de oluşturuldu. Üç üniversiteden akademisyenlerin gerçekleştirdiği bu ortak araştırmaya göre dünyanın en sıkıcı insanının, televizyon izlemeyi seven ve bir kasabada yaşayan dindar bir veri girişi çalışanı olduğu tespit edildi.

'Sıkıcı' olarak nitelendirilen insanlar önyargılar sebebiyle toplumda dışlanıyor

Psikoloji Bölümü'nden Dr. Wijnand Van Tilburg liderliğinde yönetilen ve araştırma, basmakalıp sıkıcı olarak değerlendirilen insanların genellikle önyargılar nedeniyle sevilmediğini ve bu sebeple insanların bu tip insanlardan uzak durduğunu ortaya koydu.

Sıkıntıyı incelemenin ironik bir şekilde oldukça ilgi çekici olduğunu ifade eden Tilburg, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu makale can sıkıntısı algılarının ne kadar ikna edici olduğunu ve bunun insanlar üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Algılar değişebilir, ancak insanlar 'sıkıcı' işleri ve hobileri olan kişilerle konuşmaya zaman ayırmayabilir ve bunun yerine onlardan kaçınmayı seçebilir. İnsanların yanıldıklarını kanıtlama ve bu olumsuz klişeleri kırma şansları olmuyor. İnsanların bu kişilerden kaçınmayı seçmesi, sosyal dışlanmaya yol açabilir ve yaşamları üzerinde gerçekten olumsuz bir etkiye yol açan yalnızlığı artırabilir." şeklinde kaydediyor.

Çalışma ayrıca sıkıcı olarak algılanmanın muhtemelen düşük yeterlilik ve düşük kişilerarası samimiyet ile sonuçlandığını gösteriyor. Sıkıcı olarak algılananlar bu nedenle daha fazla zarar verme, bağımlılık ve zihinsel sağlık sorunları riski altında olabiliyor. Ancak gel gelelim ki her ne kadar ‘sıkıcı’ olarak algılanıyor olsalar da bu, toplumun muhasebe ve bankacılık gibi rolleri yerine getirecek insanlara ihtiyacı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

İşte araştırmanın sonucuna göre en sıkıcı ve en heyecan verici işler ile en sıkıcı hobiler

En sıkıcı beş iş:

Veri analizi

Muhasebe

Vergi/sigorta

Temizlik

Bankacılık

En heyecan verici beş iş:

Performans sanatları

Bilim

Gazetecilik

Sağlık profesyoneli

Öğretim

En sıkıcı beş hobi: