Gemius tarafından paylaşılan 2021'e dair veriler, kadınların internette erkeklerden daha fazla zaman harcadığını gösterdi. Rapor, tüm kadınlar için internet kullanımı hakkında önemli bilgiler sundu.

Uluslararası araştırma ve teknoloji kuruluşu olan Gemius, Türkiye’deki internet kullanıcılarına ilişkin 2021 yılını kapsayan önemli veriler yayımladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında kadın odaklı verilere yer veren rapor, Türkiye’deki kadın kullanıcılara ilişkin de önemli detaylara yer verdi.

Gemius Audience’ın verilerine göre 2021 yılında internet kullanan her 100 kullanıcıdan 47’sini kadınlar oluşturdu. Erkekler, kadınlara göre internete daha fazla erişim sağlamış olsa da internette geçirilen sürede durum aynı olmadı. Erkekler, yıl boyunca internette ortalama 225 saat geçirirken kadınlar, ortalama 232 saat geçirdi.

İnternete erişen kadınların büyük çoğunluğu ortaokul ve üstü eğitime sahip

Kadınlar özelinde paylaşılan veriler, internet kullanıcısı olan kadınların eğitim durumları ve yaş aralıkları hakkında da bilgiler sundu. Buna göre, internete erişim sağlayan kadınların %66’sı ortaokul ve üstü eğitime sahipti. İnternete en fazla erişim sağlayan kadınlarsa 25-44 yaş aralığındaki kadınlardı.

Kadınların internette en fazla ilgi gösterdiği kategoriler:

Kadınların internette en çok ilgi gösterdiği kategorilerse kozmetik, yaşam, haber, oyun, haritalar, e-ticaret, eğitim, bilgi, kamu, müzik, sosyal ağlar, kurumsal, turizm, iş-finans ve video/TV kategorileri oldu. Anne ve çocuk hedefleme grubu yoğunluğundaysa listeye telekomünikasyon, otomotiv, kültür-eğlence, e-posta, teknoloji, bilgi, ilan ve portal kategorileri eklendi.