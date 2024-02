The Economist’in araştırma ve analiz odaklı yan kuruluşu olan Economist Intelligence Unit (EIU) her sene değerli raporlar ortaya koyuyor. Bunlardan biriyse oldukça ilgi çekici. Bakalım dünyanın en ucuz şehirleri hangileriymiş?

EIU tarafından her sene hazırlanan “Worldwide Cost of Living” yani “Dünya Çapında Yaşam Maliyeti” araştırması, her yılın sonunda bizlere dünyanın yaşaması en pahalı ve en ucuz şehirlerini gösteriyor.

2023 Aralık ayında sonuncusu yayınlanan bu araştırmanın sonuçları ne gösteriyor bir bakalım.

Öncelikle araştırma neyi temel alıyor bir ona bakalım.

Araştırma dünyanın çeşitli şehirlerindeki yaşam maliyetini karşılaştırmak için Amerika’nın New York şehrini kıyas noktası olarak alıyor. Bu araştırma, karşılaştırma puanı olarak New York’taki yaşam pahalılığı skorunu 100 olarak belirliyor.

EIU her şehir için 200’den fazla ürün ve hizmetin dolar cinsinden değerini derleyerek New York şehrinin yaşam maliyeti ile kıyaslıyor.

Peki sonuçlar ne söylüyor? Dünyanın en pahalı şehri unvanını Singapur ve Zürih paylaşıyor.

EIU tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en pahalı 10 şehri ve bu şehirlerin skorları sırasıyla şu şekilde:

Zürih (104) Singapur (104) Cenevre (100) New York (100) Hong Kong (98) Los Angeles (97) Paris (91) Tel Aviv (89) Kopenhag (89) San Francisco (86)

Dünyanın en ucuz şehri ise Suriye’nin başkenti Şam.

Araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en ucuz 10 şehri ve bu şehirlerin skorlarıysa sırasıyla şu şekilde:

Şam (13) Tahran (20) Trablus (23) Karaçi (28) Taşkent (31) Tunus (32) Lusaka (33) Ahmedabad (34) Lagos (35) Buenos Aires (37) Chennai (37)

Kıtalara göre baktığımızda en ucuz şehirlerin çoğunun Orta Doğu ve Afrika’da bulunduğu görülüyor.

Araştırmaya göre bu bölgede ilgi çekici bir nokta var. Bu bölge, dünyanın en ucuz 6 şehri ev sahipliği yapmasının yanı sıra yaşam maliyeti yüksek şehirlere de ev sahipliği yapıyor.

Örneğin, bu listedeki en pahalı 8. şehir olan Tel Aviv (89), Amman (78), Abu Dabi (70), Harare (65) ve Dubai (64) gibi şehirlerin Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bulunmasına rağmen Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ile benzer yaşam maaliyetlerine sahip olduğu belirtiliyor.

İstanbul’sa bu araştırmada yaklaşık 43 puan alarak New York’a göre ortalama yaşam pahalılığına sahip bir şehir olarak nitelendiriliyor.

Sonuç olarak, araştırma New York şehrinin yaşam maliyetini 100 baz puan üzerinden temel alarak diğer şehirlerdeki yaşam maliyetini karşılaştırıyor ve bahsetmiş olduğumuz sonuçlara ulaşıyor.

Araştırma, fiyatların Gazze’deki savaştan önce toplandığının ve bu verilere göre bir şehrin ucuz olarak nitelendirilmesinin söz konusu şehrin yerel sakinleri için de ucuz olacağı anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Çünkü bu araştırmada yalnızca ürün ve hizmetlerin dolar cinsinden değerleri karşılaştırılıyor. Bu sebeple, yerel halkın aldığı ücretler analize dahil edilmediğinden dolayı, dolar cinsinden bakıldığında ucuz görünen şehirlerdeki enflasyon ve alım gücünün düşüklüğü, dolar kazanmayan yerel halk için o şehri pahalı bir şehir haline getirebileceği söyleniyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: