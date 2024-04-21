Everest Dağı deyince aklımıza gelen ilk şey, dünyanın en uzun dağı olduğudur. Peki bu bilginin aslında tam olarak doğru olmadığını söylesek ne dersiniz?

Geleneksel öğretilere göre Everest Dağı, dünyanın en yüksek dağıdır ancak asıl gerçek bundan biraz daha karmaşık ve bugüne kadar öğrendiğimiz bilgileri sorgulatıyor.

Bakalım sanılanın aksine Everest Dağı’ndan bile uzun olan bu devasa dağ hangisi ve özellikleri neler?

Dünyanın en uzun dağının hangisi olduğu konusu, dağı nasıl ölçtüğünüze göre değişir.

Everest Dağı, deniz seviyesinden itibaren dünyanın en yüksek dağı. Zirvesi, okyanustan 8.849 metre yükseklikte. Yani dünyanın en yüksek rakımlı kara parçası da diyebiliriz.

Ancak deniz seviyesinin altında başlayan dağlar da var. İşte bu göz önüne alındığında aslında teknik olarak Everest, dünyanın en yüksek dağı olmuyor. Yine de tırmanabileceğiniz en yüksek zirveye sahip dağdır diyebiliriz.

O hâlde dünyanın en yüksek dağı hangisi?

Dünyanın en yüksek dağı, ABD Hawaii’deki Mauna Kea. Uzun süredir sönmüş bir yanardağ olan Mauna Kea’nın toplam yüksekliği 10.205 metre. Dağın yaklaşık 6.000 metresi deniz altındayken 4.205 metresi deniz seviyesinin üstünde ve Everest Dağı’ndan da yaklaşık 1.4 km daha uzun.

Dünyanın en uzun dağı Mauna Kea hakkında biraz daha ilginç bilgiler edinmeye ne dersiniz?

Mauna Kea, yaklaşık 4.500 yıldır aktif değil ancak ABD Jeoloji Araştırması, muhtemelen yeniden patlayacağını söyledi.

aktif değil ancak ABD Jeoloji Araştırması, muhtemelen yeniden patlayacağını söyledi. Dünya üzerindeki en büyük astronomik gözlemevini barındırıyor.

Dağ, yaklaşık 1.000.000 yaşında.

yaşında. Hawaii mitolojisinde Hawaii Adası’nın zirveleri kutsal ve Mauna Kea, en kutsal alan olarak kabul ediliyor. Hatta eski bir yasaya göre yalnızca yüksek rütbeliler bu zirveyi ziyaret edebiliyordu.

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