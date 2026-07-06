ÖTV Muafiyetli Araçlar - 2026 [Güncel]

ÖTV'siz araç alma imkânı sonrası en çok merak edilen konu "ÖTV muafiyetli araçlar neler?" oldu. Peki hangi araçlar ÖTV'siz alınabilir?

Ülkemizde engelli vatandaşlar için araç alımında önemli bir düzenleme olan ÖTV'siz araç satın alma imkânı için en çok merak edilen konu "ÖTV muafiyetli araçlar neler?" idi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni yasa ile ÖTV muafiyetinin kapsamı belli olmuş ve daha fazla kişi bu haktan yararlanabilir hâle gelmişti. Peki hangi araçlar ÖTV'siz alınabilir?

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ÖTV'siz araç alma şartları

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Yeni düzenlemeye göre engel oranı %40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, sürücü belgesi alamayacak durumda olan bireyler de artık ÖTV’siz araç satın alabilecek.

ÖTV muafiyeti ilk alımda ve 10 yılda bir uygulanacak.

Araçların toplam fiyatı (vergiler dâhil) 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında olmalı.

Araçta en az %40 yerlilik oranı bulunması gerekiyor.

Muafiyetle alınan araçlar belirli bir süre boyunca satılamayacak.

%90 ve üzeri engellilik oranına sahip vatandaşlar için muafiyet hakkı mevcut.

ÖTV'siz araç kimler alabilir?

Türkiye'de ÖTV'siz araç hakları, sağlık kurulu raporuyla %90 ve üzeri engeli olan ya da %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireylere tanınmaktadır.

Ayrıca yasal sınır dâhilindeki bu araçları şehit yakınları ve gaziler de bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden satın alabilirler.

%40 engelli raporuyla ÖTV'siz araç alınabilir mi?

Evet, %40 engelli raporuyla ÖTV'siz araç alınabilir ancak tek başına oran yeterli değildir.

Engelin ortopedik olması ve kişinin "engelli sürücü belgesine" (kodlu ehliyet) sahip olması gerekir. Bu durumda kişi, sağlık raporunda "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanabilir" ibaresi bulunması şartıyla, sadece kendi kullanabileceği özel tertibatlı bir aracı ÖTV'siz satın alabilir.

ÖTV muafiyetli araçlar:

Togg T10X, T10F

Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600 / 500e, Fiorino Combi, Topolino

Renault Clio, Megane Sedan, Duster, Boreal, Taliant,

Toyota Corolla, Corolla Hybrid, C-HR

Hyundai i20, i30, Bayon

Ford Transit Courier, Tourneo Courier

NOT: Otomotiv markalarının fiyatları sürekli güncellendiği için seçtiğiniz modelin opsiyonlar ve ek donanımlar dâhil toplam anahtar teslim fiyatının 2.873.972 TL'yi geçmediğini teyit etmeniz gerekir. Fiyatı bu sınırın 1 TL bile üzerinde olan araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanamaz.