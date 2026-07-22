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iOS 27 Kodlarında Sızdı: iPhone Ultra Çift Batarya Düzeniyle Gelecek!

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iOS 27 geliştirici betasında keşfedilen yeni kodlar, Apple’ın Eylül ayında tanıtabileceği katlanabilir "iPhone Ultra" modelinde çift batarya düzenine geçebileceğini gösteriyor.

iOS 27 Kodlarında Sızdı: iPhone Ultra Çift Batarya Düzeniyle Gelecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın en son yayınladığı iOS 27 geliştirici betasında tespit edilen kodlar, iPhone Ultra'ya dair yeni detayları gün yüzüne çıkardı. İddialara göre Eylül ayında "iPhone Ultra" adıyla tanıtılması beklenen bu yeni cihaz, batarya mimarisinde alışılagelmişin dışında bir tasarımla gelecek.

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Geliştiricilerin dikkatini çeken en büyük ipucu, cihazın Ayarlar > Pil Sağlığı bölümünde yapılan metin değişikliklerinde saklı. Şimdiye kadar üretilen tüm iPhone modellerinde tek bir batarya kullanıldığı için sistem dili her zaman tekil "pil" ifadesine odaklanıyordu ancak iOS 27 betasında ilk kez çoğul ifadeler yer almaya başladı.

İçerikten Görseller

iOS 27 Kodlarında Sızdı: iPhone Ultra Çift Batarya Düzeniyle Gelecek!
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Kodlar arasında “Bu iPhone’daki bataryalar beklendiği gibi çalışıyor” ve “Bu iPhone’daki bataryaların sağlığı önemli ölçüde düştü” gibi uyarı cümleleri yer alıyor. Hatta orijinal olmayan parça tespitinde bile “Bataryalardan biri orijinal Apple parçası değil” şeklinde ifadeler kullanılıyor. Bu dil değişimi, yazılımın aynı anda iki farklı pil hücresini yönetecek şekilde tasarlandığını gösteriyor.

Çift pil olacak ama peki kaç mAh?

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Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station tarafından paylaşılan tedarik zinciri bilgilerine göre iPhone Ultra modelinde yer alması beklenen iki ayrı pil hücresinin kapasiteleri bile şekillenmeye başladı. İddiaya göre cihazda 1.921 mAh ve 2.962 mAh büyüklüğünde iki ayrı pil bulunacak. Bu iki hücre bir araya geldiğinde toplamda 4.883 mAh'lik bir batarya kapasitesi sunulmuş olacak.

Daha önce ortaya atılan 5.400 - 5.800 mAh seviyesindeki devasa batarya beklentilerinin altında kalsa da bu değer, rakibi Samsung Galaxy Z Fold 8 modelinin 4.800 mAh kapasiteli bataryasını ufak bir farkla geride bırakıyor.

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