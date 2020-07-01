Bilim insanları, 2018'de kaydedilen bir şimşeğin dünyanın en uzun şimşeği olduğunu, 2019'da kaydedilen bir şimşeğin ise en uzun süreli şimşek olduğunu açıkladılar. Her iki şimşek de bir önceki rekorları ikiye katladı.

Eskiden bilim insanları, yerden kilometrelerce yükseklikte gerçekleşen şimşek ya da yıldırım gibi doğa olaylarını Lightning Mapping Array (Yıldırım Haritalama Dizisi) adı verilen yeryüzündeki bir sensör ağı ile takip ediyorlardı.

2016 yılında ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından fırlatılan dünyanın ilk yıldırım haritalama uydusu ise bilim insanlarına dünyadaki tüm şimşekleri ve yıldırımları yerden 36.000 kilometre yükseklikten takip etme imkanı tanıdı.

Dünyanın en uzun şimşeğinin uydu verileri

Kısa bir süre önce yeni bir açıklama yapan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), uydu verileri incelendiğinde tek seferde en uzun şimşek ve tek seferde en uzun süreli şimşek rekorlarının kırıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Uydu verileri yeniden incelendiğinde, 31 Ekim 2018 tarihinde Brezilya’da gerçekleşen bir şimşeğin 709 kilometre uzunluğa sahip olduğu anlaşıldı. İstanbul-Adana arasındaki kuş uçuşu mesafeye yakın bir uzunluğa sahip olan şimşek, böylece tek seferde en uzun şimşek olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Dünyanın en uzun süreli şimşeğinin uydu verileri

4 Mart 2019'da kuzey Arjantin'de meydana gelen bir şimşek ise tam 16.7 saniyelik bir uzunluğa sahipti. Megaflaş olarak adlandırılan bu şimşek ise tek seferde en uzun süren şimşek rekorunu kırmış oldu.

WMO’nun açıkladığı her iki rekor da bir önceki rekoru ikiye katladı. Bir önceki en uzun şimşek rekoru 2007’de ABD’de kaydedilen 321 kilometrelik şimşeğe aitken; bir önceki en uzun süreli şimşek rekoru da 2012’de Fransa’da gerçekleşen 7.74 saniyelik bir şimşeğe aitti.

Konuyla ilgili olarak Geophysical Research Letters’a açıklamalarda bulunan WMO İklim ve Hava Durumu Aşırılıkları bölümü şefi Professor Randall Cerveny, söz konusu rekorların doğanın eşsiz gücünü hatırlattığını, ancak gelişmiş uydular sayesinde ilerleyen dönemde 'çok daha büyük’ şimşek ve yıldırımlar tespit edilebileceğini belirtti.