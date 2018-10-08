Geçtiğimiz aylarda 'dünyanın en zengin insanı' ünvanını Bill Gates'ten devralan Jeff Bezos'un saniyede kazandığı paraya inanamayacaksınız.

Geçtiğimiz haftalarda bütün çalışanların saat başı ücretini 15 dolara çıkarmayı planladıklarını açıklayarak herkesi şaşırtan (ABD'de asgari ücret 7.25 dolar) Jeff Bezos, 'alan el' olduğu kadar 'veren el' olduğunu da gösterdi. Bununla birlikte Bezos'un saniyede kazandığı para dudak uçuklatıyor.

Jeff Bezos'un saniyelik kazancı elbette günden güne değişiklik gösteriyor. Buna karşın Forbes tarafından yayınlanan en güncel verilere göre Bezos, saniyede tam 2.489 dolar kazanıyor. Güncel kur üzerinden bu tutar 15.550 TL'ye denk geliyor. Yani Türkiye'de yaklaşık 10 ay asgari ücretle çalışan birinin kazandığı toplam parayı Bezos, 1 saniyede kazanıyor.

Jeff Bezos'un geçtiğimiz aylarda 'Prime Day' kapsamında hisseleri artan Amazon sayesinde bir günde tam 3 milyar dolar kazandığı söylenmişti.