Dünyanın İlk 7nm'lik Ekran Kartı AMD Radeon VII Duyuruldu

CES 2019'a mobil işlemcilerini duyuyarak başlayan AMD, 7 nanometrelik Radeon VII ile bombayı patlattı.

AMD, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2019'da gerçekleştirdiği konferansla beklenen bombayı patlattı. Yüksek performansı taşınabilir cihazlarda isteyen oyunculara özel üretilen Radeon VII ve 3. jenerasyon AMD Ryzen işlemciler, resmen duyuruldu.

Öncelikle 7 nanometrelik bir canavar olan Radeon VII'ye değinelim. AMD CEO'su Lisa Su, bu kartın direkt olarak GTX 2080'e rakip olarak üretildiğini gizlemiyor. 1.8GHz saat hızı ve 16GB'lık devasa VRAM ile gelecek olan kart, önceki amiral gemileriyle aynı güç tüketimine sahip olacak. Bu da ciddi bir artı olarak göze çarpıyor.

2019'un ortasında piyasaya çıkacak olan Radeon VII, 7 Şubat'ta satışa sunulacak ve kısa bir süreliğine oldukça harika bir kampanya ile gelecek. Devil May Cry 5, Tom Clancy's The Division 2 ve Resident Evil 2 oyunları, kartı satın alan kullanıcılara hediye edilecek.

Gelelim kartın satış fiyatına... AMD, ürünün fiyatını 700 dolar olarak belirledi. GTX 2080'in 800 dolar bandında satıldığını düşünürsek, yanında verilen oyunlarla birlikte oldukça avantajlı diyebiliriz. En üst seviye oyuncuların gözü kulağı Radeon VII'de olacak. Kartın en geç temmuz ayında piyasada olmasını bekliyoruz.