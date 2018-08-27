Tasarlanmış ilk bilgisayarlardan olan ve Steve Jobs - Steve Wozniak ikilisinin Apple-1'i, çok yakında açık artırmayla alıcısını bekliyor olacak.

İlk çıktığı yıldan beri çok üstünden uzunca bir süre geçmesine rağmen Apple-1, hala teknoloji dünyasının unutulmaz bilgisayarlarından birisi olmaya devam ediyor. Açık arttırmayla satılan tarihi cihazın üst düzey kalitedeki bir arabayla aynı fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

1970'lerin ortalarında Steve Jobs ve Steve Wozniak, yaklaşık 200 adet Apple-1 bilgisayar üretti ve bunların 60 tanesi varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu bilgisayarların çoğu açık arttırmaya çıkıyor ve müzayede sonrası neredeyse bir ev fiyatına satılıyor.

Bununla birlikte Apple-1 hakkında ortaya çıkan bazı dedikodulara göre RR Auction, bu cihaz için 300.000 dolar (şu anki kur değeriyle 1.834.38 TL) ödemeye hazırlanıyor. Açık arttırmayla verilecekler yalnızca ana karttan ibaret değil. En çok teklifi yapan kurum ya da kişiye ana kartla birlikte Apple orijinal el kitabı, monitör ve klavyeyin de sahibi olacak.