İlk Kişisel Bilgisayarlardan Apple-1 Tekrar Çalıştırıldı

Jobs ve Wozniak'ın bir garajda geliştirdiği dünyanın ilk kişisel bilgisayarlarından Apple-1 tekrar çalıştırıldı. Müzayedeye çıkmadan önce çalıştırılan Apple-1, adeta tarihi bir döneme girişimizin sembolü olmuş durumda

Bilgisayar devriminin başlamasına yardımcı olan ve açık arttırmaya çıkartılmadan önce tekrar çalıştırılan Apple-1'e sistemin yeniden yüklenmesi ve çalışma anları kaydedildi. Bunun yanı sıra Apple-1’e Star Trek oyunu ve Apple-1’in 30. yıldönümüne özel olarak bir dizi ASCII grafiği yüklemesi de yapıldı.

Gelecek ay Apple-1’i müzayedeye çıkartılması için Apple-1 uzmanı Corey Cohen, orijinal makinelerden birini tekrar çalıştırdı. 300 bin doların üzerinde satış yapması beklenen devrim simgesi Apple-1 sisteminin çalıştığına dair kanıt niteliğinde de bir video yayınladı.

Cohen, Apple-1’ı hayata döndürmek için ilk olarak bilgisayarı Woz ve Jobs adlı bir program çalıştırıyor. Bu program Wozniak ve Jobs’ın garajdaki Apple-1 üzerine çalışmalarını içeriyor. Daha sonra bir iPod’u orijinal Apple Cassette Interface’e bağlayıp, Basic’i makineye yüklüyor. Üstüne bir de Star Trek oyunları ve bir dizi ASCII grafiği yüklemesi yapıyor.

Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın yalnızca birkaç yüz tane ürettiği Apple-1 bilgisayarlarından şu an 60 kadarının varolduğu düşünülüyor. Müzayedeye çıkacak dünyanın ilk bilgisayarlarından Apple-1'ın, yıllar sonra tekrar hayata döndürüldüğü anları aşağıdan izleyebilirsiniz: