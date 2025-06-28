Elektrikli otomobil devi Tesla, oldukça ilginç bir işe imza attı. Şirket, dünyanın ilk otonom otomobil teslimatını gerçekleştirdi. Fabrikadan çıkan bir Model Y, yeni sahibinin adresine kendi kendine gitti.

Son dönemlerde düşen satışlarla mücadele eden elektrikli otomobil devi Tesla, oldukça ilginç bir işe imza attı. Şirket, dünyanın ilk otonom otomobil teslimatını gerçekleştirdi. Tesla'nın resmî X hesabından yapılan açıklama, firmanın otomobil dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığının açık bir göstergesi.

Bugün herhangi bir markadan otomobil satın aldığınız zaman teslimat merkezine gidersiniz. İşte Tesla, tam olarak bu durumu ortadan kaldırmış oldu. Tesla'nın Teksas'ta bulunan bir Model Y aracı, girilen koordinatlar doğrultusunda satın alan tüketicinin evine kadar gitti. Tesla'nın açıklamasına göre fabrika ile teslimat noktası arasında yarım saatlik mesafe bulunuyordu.

İşte dünyanın ilk tam otonom otomobil teslimatına dair görüntüler:

Dünyanın ilk otonom otomobil teslimatı!



Bu Tesla, Teksas'ta bulunan fabrikadan yeni sahibinin evine -yaklaşık 30 dakika uzaklıkta- kendi kendine gitti. Yeni sahibine ulaşmak için otoparkları, otoyolları ve şehri geçti.

Tesla CEO'su Elon Musk, yaşananlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Ekibini tebrik eden Elon Musk, teslimatın tamamen otonom olarak gerçekleştirildiğini, hiçbir noktasında uzaktan müdahalede bulunulmadığını söyledi.