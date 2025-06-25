Tesla'nın ABD'de kullanıma sunduğu robotaksi hizmeti, otonom sürüş sistemindeki sorunlarla gündem oldu. Bazı yolcular, otonom sürüş sırasında ani frenlemeler yaşıyorlar ve bu da korkulu anlar yaşanmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Tesla ile ilgili bir gelişmeden bahsetmiştik. Şirket, tam otonom otomobilleriyle robotaksi hizmetini resmî olarak başlattığını açıklamıştı. Ancak Tesla'nın robotaksi sistemi, en azından şu an için çok da iyi durumda değil gibi görünüyor. Zira otonom taksiler, ani fren sorunuyla gündeme bomba gibi düştüler. Gelin hep birlikte yaşananlara bakalım.

Tesla robotaksilerdeki sorun, kullanıcı geri bildirimleri ile gündem oldu. X'te yapılan paylaşımlar, robotaksi kullanan tüketicilerin konforsuz bir yolculuk geçirdiklerini gözler önüne seriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre ise bu durumun nedeni, Tesla otomobillerdeki otonom sürüş sistemi olan FSD'nin güneş ışığına karşı istenen performansı sunamıyor olması.

İşte sosyal medyada gündem olan ani fren olaylarından bir örnek:

Yukarıdaki video, bir içerik üreticisinin Tesla robotaksi yolculuğundaki sert freni gözler önüne seriyor. Otomobilin uyarı sesi videoda duyulabiliyor ve içerik üreticisi, ani fren etkisiyle otomobilin içerisinde savruluyor. Tabii emniyet kemerinin takılı olmaması büyük bir hata ancak şu an için konumuz bu değil.

Grok'a göre yaşanan olayın nedeni FSD'nin güneş ışığı karşısında afallaması

Yaşanan olay, X kullanıcıları tarafından Grok'a soruldu. Elon Musk yönetimindeki üretken yapay zekâ da bu garip olayı açığa kavuşturdu. Grok'un açıklamasına göre FSD, uzun zamandır güneş ışığı sorunları ile mücadele ediyordu. Hatta bu durum, Tesla'nın hazırladığı kılavuzda da açıkça belirtiliyordu. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2022 yılına kadar bu olay nedeniyle 750 şikâyet aldı. Bunun üzerine açılan soruşturma ve Tesla'nın çalışmaları da devam ediyor.

Daha önceki haberlerimizde de üzerini çizmiş olduğumuz gibi otonom sürüş sistemleri, henüz mükemmel seviyede değiller. Hâl böyle olunca bu teknolojilere yüzde 100 güvenmemek gerekiyor. Eğer siz de bir Tesla sahibiyseniz ve otonom sürüş kullanıyorsanız dikkatli olmanızda fayda var.