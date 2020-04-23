Dünyanın Kahveden Üretilen İlk Maskesi 'AirX' ile Tanışın

COVID-19 salgınından korunmak amacıyla kullanılan yüz maskeleri, beraberinde önemli bir atık sorunu oluşturmuş durumda. Kanada merkezli ShoeX adlı bir şirket, kahveden yaptığı yeniden kullanılabilir yüz maskesi AirX ile bu soruna etkili bir çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, bugüne kadar 200 bine yakın kişiyi hayattan kopardı. Pek çok ülkede sağlık sistemini çökerten salgın, ekonomik, sosyal, çevresel ve siyasal alanda da irili ufaklı pek çok krizin doğmasına neden oldu.

İnsanların salgından korunmak için yapması gereken yegane şeylerden birisi maske takmak, ancak bu durum devasa bir tıbbi atık sorununa sebebiyet olmuş durumda. Öyle ki, sadece Çin'in Wuhan şehrindeki hastanelerin salgının zirve noktaya ulaştığı dönemde günde 270 ton tıbbi atık ürettiği söyleniyor. Salgının küresel bir boyuta ulaşması ve sağlık kuruluşlarının ‘maske takın’ çağrıları, bu atık miktarını daha da artırıyor.

Kanada merkezli ShoeX adlı bir firma, tek kullanımlık maskelerin neden olduğu tıbbi atıkların önüne geçmek için, dünyanın kahveden yapılan ilk maskesini üretti. ShoeX kurucusu Thanh Le, maskenin yeniden kullanılabilir olduğunu ve biyolojik olarak parçalanabildiğini söylüyor.

Le, AATCC-100 Sertifikası alan maskeyi “yüzde 100 vegan” olarak tanımlıyor. AirX adındaki yüz maskesini sadece koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için değil, aynı zamanda gezegeni de korumak için tasarladıklarını belirten Le, “Yüz maskeleri, daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olmalı. Tamamen çevre dostu olan AirX', hepimizi daha temiz yaşam alışkanlıklarına doğru proaktif bir adım atmaya yöneltiyor” dedi.

Beyaz, siyah, gri, mavi ve elbette kahve kahverengi olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olan AirX yüz maskeleri oldukça şık duruyor. Le ayrıca çok yakında aynı yaklaşımla AirX N95 adında yeniden kullanılabilir kahve maskeleri üreteceklerini de ifade etti. Beşli paket halinde ShoeX'in resmi internet sitesinden satışa sunulan AirX maskeleri, 19 dolar (131 TL) karşılığında satın alınabiliyor.