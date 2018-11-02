Uluslararası şirketlerin birinde staj yapmayı düşünüyorsanız, bu liste sizler için oldukça faydalı olacak.

Stajyerlerin, işverenlerini çeşitli kategorilerde puanladığı Vault sitesine göre toplam 12.000 stajyerin oylarıyla staj yapılabilecek en iyi şirketler belli oldu. Listenin ilk 3 sırası ve yerleri değişmezken, diğer sıralamalarda önemli yer değişiklikleri var. Vakit kaybetmeden listemize göz atalım.

10. LinkedIn (7.46/10)

2018 Sıralaması: 24

24 2017 Sıralaması: Yok.

9. Intel (7.61/10)

2018 Sıralaması: 17

17 2017 Sıralaması: 20

8. IBM (7.79/10)

2018 Sıralaması: 14

14 2017 Sıralaması: 20

7. Netflix (7.97/10)

2018 Sıralaması: 12

12 2017 Sıralaması: Yok.

6. Amazon (8.48/10)

2018 Sıralaması: 7

7 2017 Sıralaması: 11

5. Tesla (8.67/10)

2018 Sıralaması: 6

6 2017 Sıralaması: 6

4. Microsoft (8.71/10)

2018 Sıralaması: 4

4 2017 Sıralaması: 5

3. Facebook (8.87/10)

2018 Sıralaması: 3

3 2017 Sıralaması: 3

2. Apple (9.24/10)

2018 Sıralaması: 2

2 2017 Sıralaması: 2

1. Google (9.57/10)