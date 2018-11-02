Stajyerlerin, işverenlerini çeşitli kategorilerde puanladığı Vault sitesine göre toplam 12.000 stajyerin oylarıyla staj yapılabilecek en iyi şirketler belli oldu. Listenin ilk 3 sırası ve yerleri değişmezken, diğer sıralamalarda önemli yer değişiklikleri var. Vakit kaybetmeden listemize göz atalım.
10. LinkedIn (7.46/10)
- 2018 Sıralaması: 24
- 2017 Sıralaması: Yok.
9. Intel (7.61/10)
- 2018 Sıralaması: 17
- 2017 Sıralaması: 20
8. IBM (7.79/10)
- 2018 Sıralaması: 14
- 2017 Sıralaması: 20
7. Netflix (7.97/10)
- 2018 Sıralaması: 12
- 2017 Sıralaması: Yok.
6. Amazon (8.48/10)
- 2018 Sıralaması: 7
- 2017 Sıralaması: 11
5. Tesla (8.67/10)
- 2018 Sıralaması: 6
- 2017 Sıralaması: 6
4. Microsoft (8.71/10)
- 2018 Sıralaması: 4
- 2017 Sıralaması: 5
3. Facebook (8.87/10)
- 2018 Sıralaması: 3
- 2017 Sıralaması: 3
2. Apple (9.24/10)
- 2018 Sıralaması: 2
- 2017 Sıralaması: 2
1. Google (9.57/10)
- 2018 Sıralaması: 1
- 2017 Sıralaması: 1