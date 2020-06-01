Dünya'ya Çarpabilecek Asteroitlere Karşı Yeni Çözüm

Çinli bilim insanları, Dünya’yı tehdit edebilecek olası asteroitlere karşı gezegeni savunmak için yeni bir çözüm geliştirdiler. 1 kilometreden büyük asteroitlere karşı geliştirilen çözüm, olası bir felaket karşısında başvurulan çözümlerden biri olabilir.

Dünya’da meydana gelebilecek küresel felaketler arasında gezegene çarpabilecek asteroitler de yer alıyor. Daha önce Dünya’ya çarpan bir asteroidin dinozorlar dahil olmak üzere türlerin büyük bir çoğunluğunu yok ettiği düşünüldüğünde asteroitlerin yaratabileceği tehlike daha iyi anlaşılabilir.

Yaklaşık 800 tanesi 1 kilometreden büyük olan 18.000’den fazla asteroidin Dünya’ya oldukça yakın konumda olduğu biliniyor. Bu devasa uzay cisimlerinin herhangi biri Dünya’ya çarparsa, ortaya küresel boyutlarda bir felaket çıkabilir.

Bilim insanları, potansiyel bir tehlike olan asteroitleri gün gün takip ediyorlar ve risk oluşturabilecek asteroitleri etkisiz hale getirmek için nükleer patlama, kinetik etki, lazer ablasyonu, iyon ışını çekişi ve kütle çekimi sürüklemesi gibi gezegen savunma teknolojileri üzerinde çalışıyorlar.

Çin Bilimler Akademisi bünyesinde çalışma yürüten Ulusal Uzay Bilimi Merkezi’den (NSSC) bilim insanları, Dünya’ya yaklaşma potansiyeli olan bir asteroidi Dünya’nın yörüngesinden uzaklaştırmak için gelişmiş kinetik etki isimli bir yöntemi öneriyorlar.

Bilim insanlarının ortaya attığı yeni asteroit savunma tekniğinde 100 tondan daha ağır asteroitleri etkisiz hale getirmek için Dünya’dan bir insansız uzay aracı fırlatılacak. Fırlatılan uzay aracı, asteroide çarparak yolundan saptıracak ve asteroit Dünya’ya çarpmayacak.

Bilim insanları, söz konusu önermelerinin geçerli olup olmayacağını bir simülasyon ile test ettiler. Oluşturulan simülasyonda gelişmiş kinetik etki isimli yöntemin klasik kinetik etkiden çok daha etkili olduğu ortaya çıkarıldı.

Çalışmada yer alan bilim insanlarından Li Mingtao, geliştirdikleri yeni yöntemde yer tabanlı fırlatmanın sınırlanmadığını, bu nedenle gezegenin savunulmasında büyük asteroitlere karşı etkisinin önemli ölçüde artırıldığını belirtti.