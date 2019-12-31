Bu 'Yıldız Motoru', Dünya'yı Bir Asteroitten Kaçırabiliyor

Bir bilim insanı, gezegenimizi bir asteroitten kurtarabilecek olan teorik bir "yıldız motoru" geliştirdi. Güneş'in yakınına yerleştirilen bu yıldız motoru, helyumu yakarak olağanüstü bir itme gücü oluşturuyor. Bu itme gücü, Güneş'in hareket etmesini sağlıyor.

Bilim insanları, içerisinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi ile ilgili çalışmalarını sürdüyorlar. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarla hem Güneş Sistemi'nin hem de Samanyolu Galaksisi'nin bilinmeyen yerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bugüne dek yapılan çalışmalar, belirli bir aşama kaydettirmiş olsalar da bilim insanları, zaman zaman sadece teorik çalışmalar yürütmek durumunda da kalabiliyorlar.

Bilim insanları uzunca bir süredir, Dünya'ya yaklaşmakta olan asteroitleri takip ediyorlar. Hatta zaman zaman gezegenimizin yakınlarından geçen asteroitler, haberlerimize de konu olabiliyor. Bilim insanlarının yakından takip ettiği bu konu, beraberinde bazı çözüm arayışlarını da getiriyor. Bilim insanları, bir süredir asteroitleri, Dünya'ya çarpmadan önce nasıl yok edebileceklerinin yollarını araştırıyorlar.

Bilim insanları, çoğu zaman tek bir asteroite dair uyarılarda bulunuyorlar. Ancak bir gün, birden fazla sayıda ve devasa büyüklükte asteroitler Dünya'ya doğru aynı anda yaklaşırsa ne olacak? Bu soruyu yanıtlamak, pratik anlamda mümkün değil ancak bir bilim insanı, böyle bir durumla karşılaşmamız halinde gezegenimizi kurtaracak teorik bir motor geliştirdi.

Matthew Caplan tarafından geliştirilen bu teorik "yıldız motoru", tüm Güneş Sistemi'ni Samanyolu Galaksisi üzerinde hareket ettirebiliyor. ABD'de bulunan Illinois Eyalet Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Caplan tarafından geliştirilen bu yıldız motoru, kaçınılmaz bir asteroit tehlikesinde gezegenimizi, en azından teorik anlamda kurtarabilir.

Söz konusu motor, tıpkı bir roket gibi çalışıyor. Güneşe yakın bir konuma yerleştirilen bu motor, bir Dyson küresine sahip ve topladığı kütleleri, bu küre sayesinde hidrojen ve helyuma ayırıyor. Motor, ayrıştırma sonucunda elde ettiği helyumu füzyon reaktörleriyle yakıyor ve böylelikle de ortaya, çok ciddi büyüklükte bir itme gücü çıkıyor. Teoride ortaya çıkan bu itme gücü, Güneş'i hareket ettirebiliyor.

Yıldız motorunun elde ettiği itme gücü Güneş'in yerini, 1 milyon yılda 50 ışık yılı değiştirebiliyor. Bu yer değişimi, anlık bir olay için fazla küçük gelmiş olabilir ancak teoride bu kadarlık yer değiştirme bile gezegenimizi kurtarmaya yetiyor. Çünkü Güneş, çekim kuvvetinden dolayı Dünya ve diğer gezegenleri de beraberinde hareket ettirmiş oluyor.

Caplan tarafından geliştirilen bu yıldız motoru, Almanya merkezli bir YouTube kanalı olan "Kurzgesagt"ın isteği ile hazırlandı. Bilim insanının yaptığı çalışmalar ve hazırladığı yıldız motoru, daha sonradan tekrardan YouTube kanalına iletildi ve kanal da bu motorun nasıl çalışabileceğine dair bir video hazırladı. Dilerseniz artık sizleri, bu yıldız motorunun animasyonuna ait o video ile başbaşa bırakalım.

Dünya'yı asteroitlerden kurtaracak yıldız motorunu gösteren video