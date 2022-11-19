Efsane Harita Dust 2, CS:GO Turnuva Havuzundan Kaldırıldı

CS:GO’nun efsane haritası Dust 2, profesyonel turnuvalardaki maç havuzundan kaldırıldı ve yerine Anubis haritası getirildi.

Her ne kadar League of Legends ve Valorant yüzünden eski popülerliğine sahip olmasa da CS:GO turnuvaları hâlâ izlemesi en keyifli espor etkinliklerindendir desek yanlış olmaz. Evet belki de kennyS, olofmeister, PashaBiceps ve daha birçoğu artık yoklar ancak bizi yine de mutlu eden bir unsur vardı: de_dust2

Dust 2 haritası, bildiğiniz gibi Counter-Strike’ın bugüne kadar çıkmış olan tüm oyunlarında yer alan ve muhtemelen en ikonik olan haritasıdır. Ancak CS:GO turnuva düzenleyicilerinin açıklamalarına göre bu efsane harita, artık profesyonel sahnede yer almayacak…

Dust 2, profesyonel espor maçları harita havuzundan kaldırıldı

En son gerçekleşen ve Outsiders takımının kazandığı IEM (Intel Extreme Masters) Rio Major 2022 turnuvasının hemen ardından gelen habere göre artık efsane Dust 2 haritası, profesyonel arenada yer almayacak.

Açıklanana göre Dust 2 yerine profesyonel arenada artık hâlâ yeni sayabileceğimiz Anubis haritası geldi. Değişikliğin sebebinin Dust 2’nin eski ve küçük bir harita olmasından dolayı profesyonel arenada taktik çeşitliliğinin az olması olduğu düşünülüyor.

Endişe etmenize gerek yok, siz rekabetçi maçlarınızda hâlâ Dust 2 oynayabileceksiniz

Dust 2 haritası sadece profesyonel arenadan kaldırıldı. Zira şu saate kadar sosyal medyada Dust 2 haritasının rekabetçi havuzundan kaldırıldığına dair yanlış haberler yapılıyordu, bunlara inanmayınız. Dust 2’yi hâlâ basit eğlence, ölüm maçı ve rekabetçi maçlarınızda seçebileceksiniz. Ancak profesyonel arenada izleyemeyeceksiniz.

Dust 2, profesyonel arenanın en ikonik anlarına ev sahipliği yapmıştı…

CS:GO profesyonel turnuvaları denince her sıkı takipçinin aklına belirli anlar gelir. Bu anlar, belirli oyuncu veya oyuncuların gerçekleştirdiği eğlenceli, akıl almaz veya olağan dışı hareketlerdir. Örneğin olofmeister’ın Overpass haritasında alevler arasında bombayı çözdüğü an, tüyler diken…

Dust 2 haritasının da böyle ikonik mi ikonik anları vardı. Artık yenilerini izleyemeyeceğimiz için, dilerseniz içeriğimizi gelin o anları hatırlayarak sonlandıralım:

Fnatic’in meşhur 4 AWP mid kapısı tutuşu

KQLY’nin zıplayarak USP-S ile harikalar yarattığı an (hile olup olmadığı hala tartışılır…)

S1mple’ın AWP’sini sahte flaş olarak kullanması

GeT_RiGhT’ın 1v3 clutch’ı (Ninjas in Pyjamas CS:GO oynarken her şey çok daha güzeldi…)

GuardiaN’ın AWP ile ölüm makinesine dönüşmesi

Hiko ve ‘Inhuman reactions’ meme’nin doğduğu sahne

flusha’nın çaresizce köşeye sıkıştığı, NBK’in dalga geçer gibi gelip bıçakladığı sahne

Sizin hatırladığınız efsanevi Dust 2 anları var mı? Varsa onları ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın dostlar.