iPhone 12'nin DXOMARK Ses Performans Skoru Belli Oldu

Daha çok akıllı telefonlara yaptıkları kamera testleriyle bilinen DXOMARK, aynı zamanda ses performanslarının testlerini de gerçekleştiriyor. Şirketin bu konuda performansını test ettiği son cihaz da iPhone 12 oldu.

Akıllı telefonların kamera performansları denildiğinde akla ilk gelen test kuruluşu olan DXOMARK, geçtiğimiz sene akıllı telefonların ses performanslarını da test etmeye başlamıştı. Şirket, bu testleri nasıl gerçekleştirdiğine dair oldukça detaylı bir yazı da yayınlamıştı.

Telefon hoparlörlerinin ses tınıları, en yüksek ses seviyeleri gibi çeşitli parametreleri test eden DXOMARK, bu sefer iPhone ailesinin son üyesi iPhone 12'yi test etti. Test sonuçları ise oldukça etkileyici oldu.

DXOMARK, iPhone 12 ses testi

iPhone 12, ses testinde toplamda 73 puan almayı başardı. Geçtiğimiz sene çıkan iPhone 11, toplamda 72 puan almayı başarmıştı. Aralarında sadece bir puanlık fark olsa da iPhone 12, DXOMARK akıllı telefon ses sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı. Telefon, iPhone 11 Pro Max'in hemen bir üst sırası olan 6. sıraya yerleşmeyi başardı.

Olayın asıl ilginç tarafı ise iPhone 12'nin iPhone Xs Max'in bir puan arkasında yer alması oldu. Tabii ki iki cihaz arasında sadece bir puan bulunduğunu belirtmekte de fayda var. Listenin en üst sırasında ise 76 puanla Xiaomi'nin bu sene başında çıkan Mi 10 Pro modeli bulunuyor.

DXOMARK'ın analizine göre iPhone 12, hem ses hem de "playback" kısımlarında 73 puan almayı başardı. Cihaz, ses tınısı ve üç boyutlu çalma gibi alt kategorilerde oldukça iyi bir performans sergilemeyi başardı. En yüksek seste de oldukça tatmin edici bir performans sergiledi.

Analiz sonucunda iPhone 12 ses performansının eksi yönlerine baktığımızda düşük spektrumdaki ses oynatmalarında bozulmalar olduğu ifade edildi. Yüksek sesli kayıtlarda da bozulmalar yaşandığı dile getirildi. DXOMARK'a göre iPhone 12, ani istenmeyen ses konusunda da sınıfta kaldı.