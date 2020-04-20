Dying Light 2 Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Aksiyon RPG ve zombi oyunu severlerin merakla beklediği Dying Light 2 oyununun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri hakkında tüm bilinenleri derledik. Heyecanla oyunu bekleyenlerin bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Bundan uzun zaman önce, E3 2018’de duyurulan ve bugüne kadar oyun meraklılarının heyecanla beklediği Dying Light 2, Aksiyon RPG türünde bir zombi oyunu olarak biliniyor. Aslında oyunun hikayesine baktığımızda biraz The Walking Dead havası da veriyor. Oyunda farklı gruplar arasında mücadeleler, zombilere karşı savaşlar ve büyük bir hayatta kalma mücadelesi var. Serinin ilk oyunu Dying Light, Şanlıurfa Harran'da geçmesiyle Türk oyuncuların gönlünü kazanmıştı.

Dying Light 2 PS4, Xbox ve Windows (PC) platformları için çıkacak. Oyunun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi yok. Hikayesinin derinliği, oyun motoru ve grafiklerini göz önüne aldığımızda yüksek bir fiyatla piyasaya çıkabilir. Bu konudaki net bilgiyi ilerleyen dönemde hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi sizi Dying Light 2 trailer videosu ile baş başa bırakalım ve ardından bilgileri aktarmaya devam edelim.

Dying Light 2 konusu:

Oyun insanlığın virüs salgının başlamasından 15 yıl sonrasını konu alıyor. Bu süreçte verilen büyük mücadeleden ayakta kalan sadece bir büyük yerleşim var. Bu kötü dünyada farklı gruplar, hırsızlar ve eşkiyalar var. Hayatta kalma ve geceleri zombilerden saklanma mücadelesi verenlerin canlarına okuyorlar diyebiliriz. Dying Light 2 evreninde zombiler gece sokaklara iniyorlar ve insanları avlıyorlar.

Oynadığımız karakterin adı ise Aiden Caldwell. Marazlı olan Aiden, sıra dışı yeteneklere ve bir insandan daha güçlü dövüş yeteneklerine sahip. Bu da onu yaşadığı dünyada kıymetli biri ve yanınızda olmasını isteyeceğiniz biri yapıyor. Korkusuz ve vahşi bir karakter ile kendimizi zombi kıyametinin ortasında, hayatta kalma mücadelesi verirken buluyoruz. Oyunda aslında şehirdeki düzeni de değiştirmeye çalışıyoruz.

Dying Light 2’de kararlarınız bir şehrin kaderini belirleyecek:

Oyunun evreninde karanlık bir dünyada yaşıyoruz ve halk kendi arasında gruplara ayrılmış durumda. Ayakta kalan son büyük yerleşimin kaderini ise gerçek anlamda bizim aldığımız kararlar belirliyor. Oyunun hikayesinde birçok kez kararlar vermemiz gereken anlar olacak. Bu anlarda verdiğimiz kararlar hem hikayeyi hem de şehri doğrudan etkileyecek. Bu nedenle dikkatli karar vermek zorunda kalacağız.

İlk oyunu oynayanlar varsa, oyun mekaniği hakkında tüm bildiklerini şimdiden unutsun. Çünkü yepyeni mekanikler ve dövüş yetenekleri sizleri bekliyor diyebiliriz. Bunlardan bir örnek vermek gerekirse, artık dolaştığınız sokaklarda veya evlerde daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bastığınız zeminler ağırlığınıza duyarlı hale getirildi. Bunun dışında çevreye dövüşlerde yardımcı olacak eklemeler yapıldı.

Oyunun yapımcısı Techland, çıkış tarihine kadar yeniliklere devam edeceklerini ve oyunu daha iyi hale getireceklerini açıklamıştı. Karakterimiz ile sokaklarda dolaşırken destek alabileceğimiz mekanikler artırıldı. Mesela uzun duvarlardan artık rahatlıkla atlayabileceğiz veya bir çimenliğe saklanabileceğiz. Oyunun çıkış tarihine kadar daha çok yenilik gelecek gibi duruyor.

Oyunun haritası dört kat daha büyük olacak:

Oyunun haritasında da büyük değişimler yapıldı. Açıklanan bilgilere göre 2. oyunun haritası, orijinal oyunun dört katı büyüklüğünde olacak. Bu da bize çok fazla keşfedilecek bölge ve hikaye getireceği anlamını taşıyor. İlk oyun kurgusal Türk şehri Harran da geçiyordu. Yeni oyunun haritası için biraz daha batıya gideceğiz ve yepyeni bölgeler ile tanışacağız. Oyunda 7 farklı bölge olacak.

Bir başka yenilik ise oyundaki araçlarda olacak. Oyunun oynanış videolarında arabaların olduğu görüldü. Bir fragmanda ise karakterimizin zorla bir arabaya götürüldüğünü görüyoruz. Bazı Dying Light hayranları bunu yeni oyunla beraber araba da sürebileceğimiz yönünde yorumladı. Bu konuda net bir bilgi paylaşılmadı ancak oyun videolarına baktığımızda bu hiç de uzak bir ihtimal değil.

Oynanış konusunda son olarak karanlık bölgelerden de bahsedelim. İlk oyunda karanlık bölgeler korkutucu olsa da, 2. oyunla beraber resmen dehşet verici bir hale geliyor. Zombilerin güneş ışığından kaçarak saklandığı bu alanlara girmek büyük bir cesaret isteyecek ve zor olacak. Buraya girerseniz ve bir de hayatta kalırsanız elbette ki büyük ödüller de sizi bekliyor olacak.

Oyun piyasaya çıktıktan hemen sonra DLC gelmeye başlayacak:

Dying Light hayranları için DLC’ler hiç de yabancı değil. Techland yetkilileri de daha oyun piyasaya çıkmadan, DLC çalışmalarına başladıklarını doğruladı. Bu ek paketler oyun piyasaya çıktıktan hemen sonra satılmaya başlanacak. DLC için 4 yıllık bir içerik planı yapılıyor. Yani oyuncular oyunu satın aldıktan sonra dört yıl boyunca daha ek görevler veya hikayeler satın alabilecekler.

DLC planları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Yani oyuna ne gibi eklemeler yapılacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak ilk oyun için yapılan DLC paketlerine baktığımız zaman belki ileride büyük bir genişleme güncellemesi bizi bekliyor diyebiliriz. Yani oyunu tam bitirdiğiniz anda, yeni görevler ve bölgeler ile oynamaya devam edebilirsiniz. Bu konuda önümüzdeki dönemde daha net bilgiler açıklanacak.

Dying Light 2’de arkadaşlarınızla beraber hayatta kalma mücadelesi verebilirsiniz:

Oyun çok oyunculu bir şekilde oynanabilecek ama bu bildiğimizden biraz daha farklı. Oyunu bir oyuncu kurduktan sonra üç oyuncunun bu oyuna katılması gerekiyor. Yani toplamda dört oyunculu bir şekilde multiplayer oynanabiliyor. Arkadaşlarınızla beraber oynadığınız oyunlarda yeni ticaret fırsatları yaratabilir ve bir şehri komple yönetebilirsiniz. Aksiyon istiyorsanız da bolca enfekte avlayabilirsiniz.

Dying Light 2 oyundaki kararlarınızın çevreye de etki ettiği bir oyun. Yani hikayeyi oynarken attığımız tüm adımlar, yaptığınız tüm eylemler ve aldığınız tüm kararlar oyun evrenini de etkiliyor. Bu çok oyunculu oynarken de geçerli olacak. Arkadaşlarınızla istediğiniz kararları alabilirsiniz. Buna yeni bölgeler keşfetmek ve yeni rotalar anlamına da geliyor.

Dying Light 2 çıkış tarihi ne zaman?

Dying Light 2 ne zaman piyasaya çıkacak diye soruyorsanız hiç ümitlenmeyin; çünkü oyunun çıkış tarihi uzun bir süre ertelendi. Oyunun yapımcısı Techland, daha iyi bir oyun yapmak istediklerini belirtiyor ve oyunun güncellemelerine devam ediyorlar. Bu nedenle Steam’de de oyunun piyasaya çıkacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak belki de 2020 yılı sonbaharı veya 2021 başı bunun için uygun bir tarih olabilir.

Dying Light 2 fiyat konusunda da oyuncuları biraz üzebilir. Fragmana ve oynanış videosuna baktığımızda çok kaliteli bir oyunun bizi beklediğini söyleyebiliriz. Gelişmiş oyun motoru ve mekaniklerinin yanı sıra, üst düzey bir evren ve hikaye de bizi bekliyor. Üzerine bu kadar düşünülmüş ve çalışılmış bir oyunun ucuz olmasını zaten beklemiyorduk. Umarız cep yakacak kadar da pahalı olmaz diyelim.

Dying Light 2 muhtemel sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-4160 3,6 GHz / AMD FX-6300

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

RAM: 8 GB

Depolama: 65 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel Core i7-4790K 4-Core 4,0 GHz / AMD FX-9590

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT 6GB veya NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB

RAM: 16 GB

Depolama: 65 GB

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çok gelişmiş bir oyun bizi bekliyor. Videolarda oyunun grafikleri izleyeni kendine hayran bırakıyor ve bir o kadar gelişmiş oyun motoru da var. Bu da sistem gereksinimleri açısından hiç de cimri olmayacağı anlamına geliyor diyebiliriz. Oyunun bu konuda resmi bir açıklaması olmadı ve Steam’de de henüz bu bilgiler açıklanmadı. Ancak bazı sitelerde muhtemel sistem gereksinimleri yer alıyor.

Zombi oyunu hayranları dışında, Aksiyon RPG türünde oyun severlerin de merak ve heyecan içerisinde beklediği Dying Light 2 hakkında tüm bilinen şimdilik bu kadar. Oyunun yakın bir tarih içerisinde piyasaya çıkması beklenmiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle oyunun yapım aşamasında da gecikmeler olabilir. Bu nedenle 2021 yılı içerisinde çıkacak diye düşünebiliriz.