Geçmiş ile Geleceği Birleştiren PS5 Konsepti

Yaklaşmakta olan PlayStation 5'le ilgili yeni bir konsept tasarım hazırlandı. Bu konsept tasarım, PlayStation'ın geçmişi ile geleceğini birleştiriyor. Hazırlanan konsept, PlayStation 5'in nihai tasarımını ortaya koymuyor olsa da PS5 tasarımı için hoş bir alternatif sunuyor.

2020 yılının sonlarında hem Microsoft hem de Sony, oyunseverlerin uzunca bir süredir bekledikleri yeni oyun konsolları Xbox Series X ve PlayStation 5'i piyasaya sürecekler. Gelinen süreçte, Xbox Series X'in tasarımını ve özelliklerini öğrenmiş olsak da PlayStation 5 hala büyük gizemlerle dolu. Oyunseverler, PlayStation 5'in özellikle de tasarımını bir an önce öğrenmek istiyorlar.

Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle paylaştığımız pek çok içerikte, PlayStation 5'le ilgili olarak hazırlanan konsept tasarımlardan bahsetmiştik. Bu konsept tasarımlar, genellikle yaşanan sızıntılar sonucu oluşturulmuş 3 boyutlu modellemelerdi. Şimdi ise sizlere, konsolun geçmişi ile geleceğini birleştirerek ortaya en olası tasarımlardan bir tanesini koyan yeni bir PlayStation 5 konseptinden bahsedeceğiz.

Karşınızda, iki farklı renge sahip olan PlayStation 5 konsepti

Sony, kısa bir süre önce PlayStation 5'in oyun kolu DualSense'i tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarımcılar da DualSense üzerinden harekete geçerek PS5 için iki farklı tasarım oluşturdular. Oluşturulan tasarımlar, PlayStation 4 ile DualSense tasarımının birleştirilmiş hali. Hatta DualSense'in üzerindeki ışıklandırmalar da oluşturulan konsept tasarımda yerini almış durumda.

Sony, PlayStation 5'in kontrol cihazını duyururken beyaz renkli bir model sergiledi. Bu, çok da alışık olduğumuz bir renk seçeneği değildi. Çünkü şirket, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü oyun konsollarını genellikle siyah renkli tasarlamıştı. Ancak pek çok oyunsever, PlayStation 5'in sadece beyaz renkli olmayacağını, geleneksel siyah renkte seçeneği de olacağını düşünüyor. Hal böyle olunca da tasarımcılar, siyah rengi de görmezden gelmemiş durumdalar.

Sony, PlayStation 5 tasarımıyla ilgili olarak DualSense'den başka bir ipucu vermedi. Dolayısıyla PlayStation 5'in tasarımı hala büyük sırlarla dolu. Ancak oluşturulan konsept tasarımlar, gerek oyunseverlerin hayallerini gerekse tasarımcıların bu konsola olan yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Her şeye rağmen son söz, bizzat Sony tarafından söylenecek ve şirket, PlayStation 5'in nihai tasarımını er geç tüketicilerle buluşturacak.