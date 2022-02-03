Dying Light 2 İnceleme Puanları Paylaşıldı

Yarın çıkış yapacak olan Dying Light 2 için bugün, oyunu inceleyen eleştirmenlerden ilk yorumlar ve puanlar geldi. Oyun, ünlü platformlardan pek de etkileyici olmayan puanlar elde etti.

İlk oyunuyla tüm dünyada ses getiren, özellikle parkur mekaniği ve aksiyonuyla bolca sevilen Dying Light, ikinci oyunuyla yarın tüm oyuncularla yeniden buluşacak. Dying Light 2 Stay Human ismiyle çıkış yapacak yeni oyun hakkında beklentiler, ilk oyun sayesinde yüksek düzeydeyken bu beklentilerin ne kadar karşılanacağına yönelik fikri verecek eleştirmen puanları bugün paylaşıldı.

Oyunu çıkış yapmadan önce oynama şansı elde eden dünyanın önde gelen oyun eleştirmenleri, Dying Light 2 için kendi yorumlarını ve puanlarını paylaştı. Eleştirmenlerin yorumlarını ve puanlarını genel hatlarıyla yorumlayacak olursak, oyunun beklentilerin bir tık altında kaldığını söylemek yanlış olmaz. Özellikle AAA oyunlara yüksek puan vermesiyle tanıdığımız bazı platformlar bile oyuna o kadar da yüksek olmayan puanlar verdiler. Gelin, eleştirmenlerin yorumlarına ve puanlarına bakalım:

Dying Light 2 inceleme puanları:

IGN – 7/10

Neredeyse her oyuna yüksek puan vermesiyle tanınan IGN, Dying Light 2 için 10 üzerinden 7 puan verdi. IGN editörü Travis Northup, yazısında kocaman bir uyarıya yer verdi. Oyunu genel hatlarıyla beğenen Northup, ‘Hatalara yönelik toleransınız düşükse, Dying Light 2’ye ilk gününden, belki onuncu, belki de otuzuncu günden dalmamanızı öneririm’ ifadelerini kullandı ve oyunun pek çok noktada hatalı olduğunu açıkladı.

IGN, fiyaskoyla çıkış yapan son oyun olan Battlefield 2042’ye 7 puan vermişti.

Gamespot – 6/10

Bir diğer dev inceleme platformu olan Gamespot, Dying Light 2 için IGN’den daha düşük bir puanı, 6’yı layık gördü. Gamespot editörü Mark Delaney, oyunun atasındaki en büyük özelliği olan parkur elementini koruduğunu, ancak hikâyenin ve karakterlerin bu elementi bile çekilemez hale getirdiğini belirtti. Gamespot’un şikâyet noktalarından birisi de IGN ile aynı şekilde hatalardı.

Gamespot, Battlefield 2042’ye 7 puan vermişti.

PCGamer – 84/100

Oyunlara yüksek puan vermede usta(!) olan PCGamer da yine AAA oyunlara yaptığı incelemeler göz önüne alındığında, Dying Light 2 için düşük bir puanı layık gördü. PCGamer editörü Christopher Livingston, oyunun gerçekten devasa bir dünyasının olduğunu belirtirken yine hatalardan bahsetti. Ayrıca NVIDIA GeForce RTX 2080 ekran kartı ve 16 GB RAM’li bir bilgisayar ile oyunu yüksek ayarlarda ortalama 80-90 FPS’te çalıştırdığını açıkladı.

PCGamer, Battlefield 2042’ye 80 puan vermişti.

Dünya genelinden eleştirilerin bir araya getirildiği Metacritic: 79/100

Dünya genelinde yapılan tüm eleştiriler baz alınarak ortalama puanın çıkarıldığı Metacritic, nispeten daha objektif bir platform konumunda yer alıyor. Platformda toplanan eleştirilere baktığımızda oyuna yüksek puan veren eleştirmenlerin oyundaki hatalardan bahsetmediğini görüyoruz. Öte yandan oyuna düşük puan verenlerse özellikle hikâye ve hatalardan yakınıyorlar.

Battlefield 2042’nin Metascore puanı şu anda 68 seviyesinde.