Dyson, kuaförler için tasarladığı yeni saç kurutma makinesi "Supersonic r"yi duyurdu. Butonlarının yeri bile kuaförler için özel olarak belirlenen makine, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek.

Tüketici elektroniği dünyasında rüştünü ispatlamış markaların başında gelen Dyson, düzenlediği bir etkinlikte "Supersonic r" isimli yeni saç kurutma makinesini duyurdu. Profesyoneller için dizayn edilen ürün, sahip olduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ancak Dyson Supersonic r fiyatı, bir saç kurutma makinesi için bir nebze yüksek.

Bugün itibarıyla başlayan New York Moda Haftası'na paralel olarak duyurulan saç kurutma makinesi, 325 gram ağırlık değeri ile mobilite açısından ideal bir ürün. Ayrıca 2016 yılında tanıtılan Supersonic'ten yüzde 30 daha küçük olan makine, bu özelliği sayesinde kuaför salonlarında vazgeçilmez olacak.

Karşınızda Dyson Supersonic r

Piyasadaki saç kurutma makineleri, genelde ısıtma bobinlerine sahiptirler. Cihazın içine bakarsanız siz de görebilirsiniz. Cihazı aktif hâle getirmenizle ısı bobinleri devreye girer ve ısı oluşturur. Makinenin fan özelliği de bu bobinlerin arasından geçen havayı ısıtır. Bu sayede sıcak hava üflenmiş olur. Dyson Supersonic r'de ise daha farklı bir tasarım tercih edildi. Bunun nedeni, ısı dağılımının her yere eşit şekilde yapılmasını sağlamaktı.

Kuaför işletmecileri için özel olarak tasarlanan Supersonic r, buton yerleşimleri bile özel olarak tasarlandı. Soğutma mekanizmasını devreye almak isteyen kuaför, tetik benzeri bir yapıyı kullanacak. Ayrıca cihazı fazla oynatmadan, hız ve sıcaklık ayarı yapılabilecek. Dyson, bunun kuaförlerin daha rahat çalışması için yapıldığını söyledi.

Dyson tarafından yapılan açıklamada, Supersonic r'ın Mart 2024 itibarıyla piyasaya sürüleceği belirtildi. Cihazı satın almak isteyenlerinse 569,99 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği de henüz bilinmiyor.