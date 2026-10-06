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Seat Leon Hayran Bırakacak: Hatchback Versiyonuyla Hatırladığımız Otomobillerin Sedan Halleri

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Hatchback kasalarıyla hafızalarımıza kazınan otomobillerin sedan versiyonları nasıl görünürdü?

Seat Leon Hayran Bırakacak: Hatchback Versiyonuyla Hatırladığımız Otomobillerin Sedan Halleri
Deniz Şen Deniz Şen /

Aslında aşağıda listelediğimiz otomobillerin bazıları geçmişte sedan versiyonlarıyla da karşımıza çıktı. Sedan versiyonu hiç üretilmeyen modellerde ise markanın ürün gamında benzer konumlandırmaya sahip alternatif bir sedan bulunuyordu.

Biz ise bu içerikte, farklı dönemlerden tanıdığımız, sedan versiyonunu hiç görmediğimiz hatchback modelleri kendi tasarım çizgilerini koruyarak sedan gövdeyle yeniden hayal ediyoruz. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

İçerikten Görseller

Seat Leon Hayran Bırakacak: Hatchback Versiyonuyla Hatırladığımız Otomobillerin Sedan Halleri
GOLF
ASTRA
CLIO
LEON +3

Volkswagen Golf: Bu haliyle Passat'ı aratmaz.

GOLF

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CLIO

Seat Leon: Fastback tasarım çok yakışmış.

LEON

Alfa Romeo Guilietta: Giulia, sen misin?

GUILIETTA

Nissan Micra: Sempatikliğinden ödün vermemiş.

MICRA

Honda Jazz: Hala sevimli ama daha işlevsel .

JAZZ

Yukarıdaki sedan versiyonlar arasında sizin en beğendiğiniz tasarım hangisi oldu?

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