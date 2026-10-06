Hatchback kasalarıyla hafızalarımıza kazınan otomobillerin sedan versiyonları nasıl görünürdü?

Aslında aşağıda listelediğimiz otomobillerin bazıları geçmişte sedan versiyonlarıyla da karşımıza çıktı. Sedan versiyonu hiç üretilmeyen modellerde ise markanın ürün gamında benzer konumlandırmaya sahip alternatif bir sedan bulunuyordu.

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Biz ise bu içerikte, farklı dönemlerden tanıdığımız, sedan versiyonunu hiç görmediğimiz hatchback modelleri kendi tasarım çizgilerini koruyarak sedan gövdeyle yeniden hayal ediyoruz. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

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Volkswagen Golf: Bu haliyle Passat'ı aratmaz.

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Renault Clio: Sizce Megane satışlarını etkiler miydi?

Seat Leon: Fastback tasarım çok yakışmış.

Alfa Romeo Guilietta: Giulia, sen misin?

Nissan Micra: Sempatikliğinden ödün vermemiş.

Honda Jazz: Hala sevimli ama daha işlevsel .

Yukarıdaki sedan versiyonlar arasında sizin en beğendiğiniz tasarım hangisi oldu?