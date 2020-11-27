İki gün boyunca iş dünyasından profesyonellerin, girişimci adaylarıyla bir araya geleceği e-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi, yarın başlıyor. Etkinliğe kayıt olmak için hala geç kalmış değilsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (COMPEC) ve Yöneylem Araştırma Kulübü (BÜYAK) iş birliğinde düzenlenecek olan e-Founder dijital girişimcilik zirvesi, 28-29 Kasım’da katılımcıları ağırlayacak.

Girişimcilik ekosisteminde birbirinden farklı maceralara sahip iş dünyasından profesyonellerle bir araya gelme imkanı tanıyacak olan e-Founder, günlük hayatın her alanında girişimciliği keşfetme, girişimcinin hayatını nasıl geçirdiğini öğrenme ve dijital girişimcilik alanına dair güncel konulara farklı bakış açıları yakalama fırsatı sunacak.

Etkinlik partnerleri, düzenledikleri interaktif atölye çalışmalarında katılımcıları girişimcilik ekosisteminin içine çekecekken; deneyimlerini aktararak girişimcilik ile ilgili fikirleri somutlaştırmaya çalışacak. Etkinlikte yer alacak konuşmacılar arasında Akan Abdula, Sina Afra, Sean Yu, 212 Ventures ve İnveon’ın da bulunduğunu belirtelim.

Bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek olan ve etkinlik boyunca girişimcilik projeleri için takım arkadaşları bulma ve gelecekte düzenlenecek yarışmalar için başvuru yapma fırsatı da yakalayabileceğiniz e-Founder dijital girişimcilik zirvesine kayıt olmak için buraya tıklayabilir ve kendinize yer ayırtabilirsiniz.