e-Okul Sistemi Artık MEBBİS’de Yer Alacak

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Velilere, öğrencilere ve öğretmenlere büyük kolaylık sağlayan e-Okul platformu, artık MEBBİS sisteminde yer alacak. Tüm elektronik işlemler tek bir çatı altından gerçekleştirilebilecek.

Öğrenciler ve veliler için büyük kolaylık sağlayan e-okul sistemi artık MEBBİS sistemine taşındı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olarak bilinen MEBBİS sistemi; öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından kullanılarak gerekli tüm bilgilere erişim konusunda kolaylık sağlıyor.
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Öğrencilerin devamsızlık bilgileri, ders programları ve sınav sonuçları gibi birçok bilgiye ulaşmayı sağlayan bu online sistemler, eğitim dünyasında yer alan herkes için avantaj sağlıyor. Bu kapsamda iki farklı platform altında hizmet veren sistemleri birleştiren Milli Eğitim Bakanlığı, artık e-Okul platformunu da MEBBİS sisteminin içine taşıdı.
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Tüm elektronik sistemleri tek bir platformdan kullanmaya imkan sağlayacak bu uygulamaya, veliler ve öğrenciler e-Devlet şifreleri ile girişi yapabilecekler. 

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2018/egitim/e-okul-giris-e-okulda-artik-mebbiste-2799127/
Etiketler: e-devlet, e-okul, MEBBİS
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