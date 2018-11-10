E-Postalarınızı Belirlediğiniz Saatte Nasıl Gönderirsiniz?

Belirlediğiniz saatte mail yollamak ve yanlış yolladığınız bir maili geri almanın yollarını haberimizde sizler için derledik.

Gecikmeli mail yollama, herhangi bir mail programının size sunabileceği en güzel özelliklerden biri olsa gerek. Hepimiz hayatımızın bir noktasında ufak bir hatayla istemediğimiz bir şeyi kast ederek çok yanlış anlaşılabilecek bir mail yollamışızdır. Ardından da “Neden mailimi geri alabileceğim bir özellik yok ki. Sene olmuş 2000 küsur, biz hala mailleri yollamak için otuz kere kontrol ediyoruz. Sıkıldım artık bunlarla uğraşm…” şeklinde ardı arkası kesilmeyen isyanlarda bulunmuşuzdur.

Ancak son zamanlarda belki sizin de dikkatinizi çekmiş olabilecek bir özellik bu gibi durumlarda hayat kurtarabilir.

Gmail’de mail gönderdiyseniz maili gönderdikten sonra sol altta “Gönderiyi Geri Al” şeklinde bir uyarı çıkıyor. Standart ayarlarda beş saniye olarak belirlenen bu süreyi değiştirmeniz de mümkün. Ayarlar sekmesindeki “Gönderiyi Geri Al” özelliğinin altındaki seçeneklerden bu süreyi otuz saniyeye kadar uzatabilirsiniz.

Peki, bir mail atmanız gerektiğini düşünelim. Maili bitirdiniz ancak belirli bir zaman diliminde atmanızı gerektiren bir durum mevcut. O zaman diliminde müsait olmayabilirsiniz ya da başka bir şey olabilir. En nihayetinde dünyanın binbir türlü hali var. Böyle bir durumda ise Gmail için Boomerang eklentisi imdadınıza koşabilir. Birbirinden güzel onca özelliği içerisinde bulunduran bu eklenti sayesinde maillerinizi belirlediğiniz zaman dilimlerinde yollayabilir ve o sırada istediğiniz işle uğraşabilirsiniz.

Umuyoruz ki Google gelecekte bunun gibi bir özelliği direkt olarak Gmail’e ekler. O zamana kadar bu özelliğin işinize yaraması dileklerimizle…