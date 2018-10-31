EA, Yeni Döneme Damgasını Vuracak Project Atlas'ı Duyurdu

EA Games, yeni dönemde oyunların stream edilerek oynanacağı bulut tabanlı oyun sistemi üzerinde 1000'den fazla kişinin çalıştığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde oyuncuların gelecekte büyük bir bulut savaşına tanıklık edeceğini sizlerle paylaşmıştık. Amazon, Sony ve Microsoft gibi firmaların gelecekteki pastadan en büyük dilimi almaya çalıştıklarına dair haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Görünen o ki EA de bu savaşa dahil olmayı kafaya koymuş. EA, kısa bir süre önce çıtlattığı yeni bulut depolama projesi Project Atlas'ı duyurdu. Ayrıca Project Atlas hakkında birçok yeni detay ortaya çıktı. Haziran ayında kendi bulut depolama sistemine sahip olacağını belirten EA, yeni projelerinin üzerinde 1000'den fazla kişinin çalıştığını belirtti.

Oyuncular, bu yeni sistemi kullanarak mümkün olan en düşük gecikmeyle oyunlarını oynayabilecekler. EA'in baş teknoloji yöneticisi Ken Moss, oyun deneyiminde iki ana faktörün çok önemli olduğuna değindi: Oyun motoru ve oyun hizmetleri. Gelecek dönemde donanımsal olarak güçlü olmayan bilgisayar veya tabletlerde de EA'in oyunlarına aylık abonelik sistemiyle erişim sağlayabileceğiz. Elbette makul internet hızlarına sahipsek...

Bu ay içerisinde Microsoft'un Project xCloud'u duyurması sonrası işler iyice kızışmaya başladı. Sony'nin ve Amazon'un birkaç yıldır bu konuda yaptığı yatırımlar da hesaba katılınca oyun dünyası bu büyük savaşa çok yakında tanıklık edecek.