Bir Reddit kullanıcısı tarafından Amazon'da fark edilen ürüne göre EA, Battlefield V'e yalnızca kişiselleştirme ve kozmetiklerde kullanılabilen bir premium para birimi getirecek.

Savaş oyunları söz konusu olduğunda akla ilk gelen serilerden biri olan Battlefield’ın son oyunu Battlefield V, geçtiğimiz kasım ayında yayınlandı. Oyunun geliştiricileri olan EA ve DICE, oyun yayınlanmadan önce gerçek para ile herhangi bir oyuniçi alışverişin söz konusu olmayacağını, oyuncuların Battlefield V’e para yatırarak zaferi garanti edemeyeceğini belirtmişti.

Oyuncular tarafından sürekli olarak ‘paragöz’ olmakla suçlanan EA’in bu hareketi, Battlefield tutkunlarını fazlasıyla memnun etmişti. Bununla birlikte EA hissedarları, yaz aylarında şirketin hisse değeri en yüksek seviyesine göre %50 düşüş gösterdiği için huzursuzlanmaya başladı. Bu durum, EA’yi Battlefield V’ten para kazanmak için yeni fikirler bulmaya zorladı.

Peki tüm bu gelişmelerin ardından neyle karşılaşıyoruz? BCoins. Evet, oyuniçi ücretli içerik satmayacağını açıklayan EA, yaşanan finansal sorunların ardından sözünden dönecek gibi görünüyor. Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan görsele göre EA, oyuna yeni bir premium para birimi getiriyor.

Battlefield V’ta halihazırda CCoin adında bir para birimi bulunuyordu. Bu para birimi, oyunu oynadıkça kazanılıyordu ve geliştirmelere, kozmetiklere ya da kişiselleştirmelere harcanabiliyordu. BCoin ise para ile satın alınabilecek ve yalnızca kişiselleştirme ve kozmetikler için kullanılabilecek. Geliştirmeler BCoin için geçerli olmayacak.

BCoin’in Amazon’daki ürün sayfasının bir ekran görüntüsünü paylaşan Reddit kullanıcısı, BCoin’lerin kaç dolar fiyat etiketine sahip olacağını da duyurmuş oldu. Buna göre Battlefield V oyuncuları 18 Ocak’tan itibaren 500 BCoin’i 5 dolara, 1050 BCoin’i 10 dolara, 2200 BCoin’i 20 dolara, 6000 BCoin’i de 50 dolara satın alabilecekler.