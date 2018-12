Webtekno Takipçileri 2018’in En İyi Oyunlarını Seçti

21 Aralık Cumartesi günü yayınladığımız Tek Soruluk Dev Anket’in son bölümünde, 2018 boyunca gördüğümüz her biri ayrı güzel 21 oyunu size sunmuş, en iyisini seçmenizi istemiştik. Oylama süreci tamamladı, en iyi oyunlar sıralandılar. Sonuçlar, konsol - PC savaşındaki son durum hakkında şaşırtıcı bilgiler de veriyor.

Oyun piyasası, 2018’i yine yükselişte kapattı. Yıl boyunca destansı yapımlar gördük. Hem konsol hem de PC cephesinde oynanabilen, genel anlamda beklentinin karşılandığı yapımlar piyasaya sürüldü. Yine de hüsran yaratanlar, oyuncular ve eleştirmenler tarafından adeta yerin dibine gömülen yapımlar da vardı.

Oyuncuların gözünden bir değerlendirme yapmak için en iyi yol bu konuda onların da fikrini almaktı. Düzenlediğimiz ankette oylama süreci bitti, yılın en gözde 21 oyunu arasında seçim süreci tamamlandı. Şimdi sonuçlara bakıp, hangi oyunun ne kadar oy aldığını görelim. Ardından yapacağımız analizle konsol - PC rekabetine, hüsran yaşatan yapımları aktaralım.

Ankette yer alan “Sizce 2018'de çıkan en iyi oyun hangisi?” sorusuna, toplamda 6218 kişi oy verdi. Sonuçlar şu şekilde:

Red Dead Redemption: %21 / 1282 oy

%21 / 1282 oy God of War: %21 / 1281 oy

%21 / 1281 oy Forza Horizon: %9 / 536 oy

%9 / 536 oy Detroit: Become Human: %8 / 469 oy

%8 / 469 oy Battlefield V: %7 / 460 oy

%7 / 460 oy Marvel’s Spider-Man: %7 / 435 oy

%7 / 435 oy Call of Duty: Black Ops 4: %5 / 302 oy

%5 / 302 oy FIFA 19: %4 / 244 oy

%4 / 244 oy PES 2019: %3 / 217 oy

%3 / 217 oy Assasin’s Creed Odyssey: %3 / 214 oy

%3 / 214 oy Far Cry 5: %3 / 205 oy

%3 / 205 oy Shadow of the Tomb Raider: %2 / 101 oy

%2 / 101 oy Hitman 2: %1 / 77 oy

%1 / 77 oy FM 2019: %1 / 57 oy

%1 / 57 oy Insurgency: Sandstorm: %1 / 45 oy

%1 / 45 oy NBA 2K19: %1 / 44 oy

%1 / 44 oy F1 2018: %1 / 42 oy

%1 / 42 oy Fallout 76: %0-%1 / 19 oy

%0-%1 / 19 oy Shadow Of The Colossus: %0-%1 / 15 oy

%0-%1 / 15 oy Diğer (Listede yer almayan, yorumlarda belirtilen oyunlar): %2 / 133 oy

Zirve sadece 1 oy farkla Red Dead Redemption 2’nin oldu!

RDR 2, yılın en çok beklenen oyunlarından birisiydi. Rockstar, GTA serisi haricinde de iyi işler yapabildiğini yeni nesil oyunculara anlattı. Fiyatı her ne kadar yüksek olsa da Red Dead Redemption 2, yılın en başarılı yapımlarından birisi olduğunu, Webtekno takipçiklerinin gözünden de kanıtlamış oldu.

Elbette zirveyi bir oy farkla kaybeden God of War’ı unutmamak gerek. Muhtemelen son yılların en sinematik yapımlarından birisi olan God of War, türün sevenlerini hiç üzmedi.

Büyük konsol ve PC kapışmasının tuhaf sonuçları var:

Zirveyi paylaştığını söyleyebileceğimiz her iki yapım da konsol dünyasına özel oyunlar. Her iki yapım da son yıllar konsol dünyasına özel işlerin bilgisayarları alt etmeye başladığını gösteriyor. Görünüşe bakalırsa, ankete katılan oyuncular için de durum böyle. RDR 2 ve God of War’ın aldığı toplam oy oranı %42.

Detroit: Become Human, her ne kadar dördüncü sırada yer alsa da rüştünü çoktan kanıtlamış olan bir yapımdı. Bu oyunun da PS 4’e özel olduğunu düşünürsek, PC’de oynanmayan oyunların yer aldığı konsol cephesinin oy oranı %50’ye yükseliyor. Burada son golü Marvel’s Spider-Man atıyor, aldığı %7’lik oy ile bizi ilginç bir sonuca götürüyor:

Sadece konsollarda oynanabilen oyunlar, toplamda %57’lik oranında oy aldılar.

Diğer oyunların önemli bir kısmı konsol ve PC’de oynanabilen yapımlardı. Dolayısıyla, PC dünyasının oyun konusunda ciddi darbeler yemeye başladığını söyleyebilir, bu savımızı oyuncuların gözünden yapılan değerlendirmeyle de kanıtlayabiliriz.

Gelim hüsranlara, ciğerimizi parçalayıp birer hiç olanlara: Fallout 76 ve daha fazlası!

Oyun dünyasının en büyük markalarından birisi olan Fallout, milyonlarca oyuncuyu platformlar arası muhteşem bir dünyaya davet etmek üzere yeniden tasarlandı. Karşımıza büyük umutlarla beklediğimiz Fallout 76 çıkmıştı, ancak büyük bir fiyasko olduğu yönünde eleştiriler aldı. Bethesda, bu oyun yüzünden öyle bir itibar kaybı yaşadı ki, uzun yıllar toparlaması zor görünüyor.

Fallout 76, ankete katılan sadece 19 oyuncudan destek görerek sadece %0.3’lük bir orana sahip olabildi.

Kaybedenler Kulübü:

Assasin’s Creed Odyssey, Far Cry 5, Shadow of Tomb Raider gibi yapımlar, yılın en yüksek beklentiye sahip oyunlarıydılar. Fallout gibi bir hüsranı ayrı bir köşeye koysak da bu yapımların yaşattıkları hüsranın toplam acısı daha fazla. Far Cry 5, her ne kadar olumlu yorumlara rağmen güçlü rakiplerinin altında ezilmişe benziyor.

Assasin’s Creed serisinin artık fazlasıyla sarpa sarmaya başlaması, Far Cry’ın tam anlamıyla kurtarıcı rolünü üstlenememesi Ubisoft’a verilen önemli bir mesaj.

Shadow of Tomb Raider, teknik açıdan kusursuza yakın bir yapım olsa da serinin kendi hayran kitlesini pek genişletemedi. Rise of Tomb Raider’ın neredeyse kopyası olan yapım, para kazanma amacını fazla yansıtıyordu. Bu da Crystal Dynamics, Microsoft ve Square Enix’e mesaj olsun.

Hitman 2 ve Insurgency: Sandstorm belki de henüz yeni olduklarından dolayı bu ankette geri kaldılar. Bu tarz yapımlar hakkında konuşmak için biraz daha beklemeye ihtiyaç var. F1 2018, FM 2019 gibi yapımları ise gerçek anlamda kendi serilerine yeni oyuncular katamayan yapımlar oldular. Bu da ilerleyen yıllarda yok olmaya başlayacaklarının göstergesi. Bir süre sonra firmaların yapım masrafları, elde ettikleri gelirin üzerine bile çıkabilir.

PES mi FIFA mı?

Konami, Şampiyonlar Ligi lisansını EA Sports’a kaptırdıktan sonra, geçmiş yıllardaki PES yapımlarının kalitesine vefa duyan oyuncularıyla yola devam etti. Her iki oyuna, katılımcıların toplam %7’si “en iyi” sıfatını yakıştırırken, FIFA bu rekabette öne geçmeyi başardı. Bu rekabet için daha net konuşmak adına, ilerleyen haftalarda sadece PES ve FIFA üzerine bir anket düzenlememiz gerek, takipte kalın.

Forza(!) Forza Horizon 4:

Forza Horizon serisi, belki de Microsoft’ıun bel kemiği haline gelen özel yapımlarından. Sony’nin Spider-Man gibi özel yapımlar atağına karşı, farklı bir klansmanda müthiş bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Yarış oyunlarını yeniden tanımlayan Forza Horizon 4, en çok oy alan 3. oyun oldu.

Forza Horizon 4’ün sadece Xbox One ve PC’de oynanması, oyun dünyası için büyük bir kayıp. Microsoft’ın Xbox satmak için böyle bir strateji gütmesi hata gibi görünüyor. Zira bu oyun belki de PS 4 desteğine sahip olsa; daha çok bilinip, daha çok oyuncuya ulaşacak. Belki de ilk 3’e değil, zirveye yükselecek.

Sonuç:

Anketler, net şeyler söylemek adına veri sunsalar da oyuncuların bireysel tercihlerini değil, oyun dünyasındaki genel eğilimleri temsil ediyorlar. Bu nedenle sonuçlara ilişkin farklı yaklaşımlar üretmek de mümkün.

Böyle bir yılın ardından gözlerimiz 2019'da çıkacak yapımlara çevriliyor. Önümüzdeki yıl, oyun dünyası adına daha fazla şeyle burada olacağız, takipte kalın :)