Öğrencilerin EBA TV'deki Filmlere Dair Düşünceleri Dergide

Milli Eğitim Bakanlığı, TRT EBA TV'de cumartesi akşamları yayınlanacak "Sinema Kuşağı"ndaki filmlere ilişkin öğrenci değerlendirmelerini "Eğitim Ya Da Eğitim Dergisi"nin sinema bölümünde yayınlamaya karar verdi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre, isteyen öğrenciler, EBA TV üzerinden izledikleri filmlere yönelik "Filmin teması nedir? Filmde en beğendiğin sahneler nedir? Filmin ana karakterini nasıl buldun? Sonu değiştirmek ister miydin?" gibi soruları cevaplayarak, "[email protected]" adresine gönderebilecek. Böylelikle uygun ve yeterli görülen yazılar bakanlık tarafından revize edilerek Millî Eğitim Bakanlığı’na ait belli platformlarda paylaşılacak. Seçilen yazıların, bakanlık tarafından yayınlanan "Eğitim Ya Da Eğitim Dergisi"nin sinema bölümünde yayınlanması bekleniyor.

Filmler EBA TV'de Yayınlanacak

Özellikle koronavirüs pandemisi sonucu dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi online eğitime geçen Türk eğitim sistemi, televizyon ve internet üzerinden erişilebilen EBA platformu aracılığıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV Sinema Kuşağı'nın TV ve internet üzerinden bu akşam yayınlanacak olan ilk filmi, Uluslararası Berlin Film Festivali'nde en iyi film dalında Altın Ayı ödülü alan, senaryosunu Semih Kaplanoğlu ve Orçun Köksal'ın yazdığı, yönetmenliğini de Kaplanoğlu'nun yaptığı "Bal" filmi olacak.

Yapılan yeni uygulama ile ilgili olarak, öğrencilerin izledikleri filmler hakkındaki görüş, düşünce, yorum ve eleştirilerini [email protected] göndermesi bekleniyor. Uygulamaya konulan bu yenilik ile öğrencilerin anadilleri, düşünce, yazma konularına ek olarak kendilerini doğru ve yeterli bir şekilde ifade edebilmeleri hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak olan bu uygulama hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.