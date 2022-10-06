Edremit, çoğu kişi için 'yaz tatili' bölgesi olarak kabul edilse de bundan çok daha fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu içeriğimizde, Edremit'e gittiğinizde görmek isteyeceğiniz yerleri ele alıyoruz.

Ege, çoğunlukla yaz turizmi için tercih edilen bir yer olsa da binlerce yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, doğal olarak da pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran bir bölge. Balıkesir'e bağlı Edremit ise bu üçüne de sahip olarak bu noktada çok özel bir yer olarak dikkat çekiyor.

Mavi ve yeşilin hakim olduğu Edremit'te oksijene doyarken eşsiz manzaralar tanıklık ediyorsunuz. Yolunuz Edremit'e düştüğünde ya da alışık olduğumuz yaz tatilinin dışında bir aktivitede bulunmak istediğinizde Edremit'te mutlaka görmeniz gereken yerler ise şu şekilde:

Edremit'te nereleri gezmeli?

Sütüven şelalesi

Kazdağları Milli Parkı

Darıdere Tabiat Parkı

Akçay

Altınoluk amfi tiyatro

Zeus altarı

Yukarıda saydıklarımıza ek olarak Edremit'te ziyaret edebileceğiniz anıt ağaçları ve kültür parkları da bulunuyor. Gezip görecek bu kadar yer olunca konaklama gereksinimi de beraberinde geliyor. Neyseki Edremit, uzun yıllardır turist akınına uğramasının getirdiği tecrübeyle birlikte ziyaretçilerine pek çok alternatif konaklama seçeneği sunuyor.

Elbetteki konaklama, bu konuya ayırdığınız bütçeye göre farklılık gösteriyor. Uygun fiyatlı bir konaklama düşünüyorsanız Edremit pansiyonları tercih edebilirsiniz. Elbetteki bu noktada da tam pansiyon ve yarım pansiyon şeklinde iki seçeneğe sahipsiniz. Burada sizin konfor/fiyat dengeniz, birincil belirleyici konumunda. Eğer daha fazla konfor isterseniz elbetteki her bütçeye uygun Edremit otelleri de bulunuyor.

Edremit'te ne yenir?

Türkiye'nin pek çok konumu gibi Edremit'te de "Gittiğinizde mutlaka yemelisiniz" diyebileceğimiz yiyecekler var. Bunların başında höşmerim geliyor. Oldukça bilinen bu tatlının tarihi 500 yıl öncesine kadar dayanıyor. Ayrıca bir Edremit lezzeti olan Balıkesir mantısını mutlaka denemelisiniz. Bu mantıyı daha önce yediklerinizden ayıran en önemli faktör ise tavuk ve nohut ile yapılıyor olması.

Konu deniz kenarı olduğunda Edremit'te güzel bir balık yiyebileceğinizi söylememize gerek yoktur herhalde. Ayrıca bir başka tatlı olan Edremit’e özgü olan mafiş tatlısı da keyfinizi yerine getirebilir. Ayrıca Edremit'te son derece lezetteli Ege zeytinyağı da bulabilirsiniz.