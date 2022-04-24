Vücudumuzun en aktif kullandığımız organlarından olan gözlerimizi sandığımız kadar efektif kullanabiliyor muyuz? Ya da baktığımız her şeyi görüyor muyuz? Bugün sizlere gözlerinizi test edebileceğiniz, yalnızca iyi bir saptama yeneteği olanların hızlıca çözebileceği 5 görsel sunuyoruz.

Bakmakla görmek arasında bir fark var. Yani bir objeye baktığınızda ona bir bütün olarak bakmış olursunuz, fakat detayları fark edebilmek için ayrıca ‘görmeniz’ gerekiyor. Pek çok kişi gördüğünü sansa da aslında görmüyor. Özel bir odağımız olmadıkça sadece bakıyoruz. Elbette bunda da bazı farklılıklar mevcut. O kadar çok bakmaya alışmışız ki görmek istediğimizde artık zorlanmaya başladık.

Bugün sizlere sunacağımız test ise bununla ilgili. Sizlere sunacağımız 5 farklı görsele bakarak farkın nerede olduğunu keşfetmeye çalışacaksınız. Eğer belirli bir düzene sahip görsellerdeki farklılığı 10 saniye içerisinde bulabilirseniz iyi bir saptama yeteneğine sahipsiniz diyebiliriz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan testimize geçelim.

Gözlerinizin saptama yeteneğini ölçme testi

1. Kutular arasında hangisi farklı?

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2. Üçgen şekiller arasında hangisi farklı?

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3. Muz şekilleri arasında hangisi farklı?

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4. Yuvarlak şekiller arasında hangisi farklı?

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5. Ayakkabı şekilleri arasında hangisi farklı?