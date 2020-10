Yüksek FPS ve görüntü kalitesi için doğru ekran kartı seçimini yapabilmek oldukça önemli. Doğru seçim yapabilmek için de bazı terimleri ve ne ifade ettiklerini bilmek gerekiyor. Tabii bir de bütçe meselesi var...

En büyük sektörlerden biri oyun camiasında iyi bir sistem kurmak, her zaman kurtarıcınız olur. Hangi oyunu oynarsanız oynayın, yüksek FPS ve görüntü kalitesi bir arada olduğunda, oyundan alınan zevk bir hayli artar. Dolayısıyla gelişen teknolojiyle sunduğu imkanlar artan donanımlardan iyi ekran kartını seçmenin önemi de oldukça fazla.

Yalnızca çeşitli üreticiler değil, yüzlerce farklı ekran kartı sürümleri bulunduğu için seçim yapmak da oldukça zor. Ancak bir grafik kartı seçmek için fazla donanım bilgisine sahip olmak gerekli değil. Sadece terimlerin ve sayıların neyi ifade ettiğini bilmeniz yeterli. Hangi etkenlerin sizin için daha önemli olduğuna karar verdikten sonra ekran kartı seçimi kolay hale gelir.

Ekran kartı alırken nelere dikkat edilmeli?

Kullanım amacı

VRAM

GPU

Soğutma

Marka tercihi

Nesil

Kullanım amacı:

Seçeceğiniz donanımların sizin amacınıza hitap etmesi çok daha stabil fiyat/performans oranı sağlar. Oyun oynamak için sistem toplayan kişilerin yatırımını ekran kartına yapması beklenir. Eğer sistem toplamak için çok yüksek bütçeniz bulunuyorsa, kullanım amacı sizin için önemli bir etken değildir. Ancak eğer ki düşük bütçeli ve stabil performanslı bir bilgisayar sistemi toplamak istiyorsanız, kullanım odaklı amacınızı belirlemeniz çok büyük bir etken. Sizler için kullanım alanlarına göre fiyat/performans ekran kartlarını listeledik.

Oyun: Geforce RTX 2060 OC (6GB, GDDR6, 192bit), GeForce GTX 1660 Super Aorus (6GB, GDDR6, 192bit)

Tasarım ve video işleme: Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT (8GB 256Bit GDDR6)

İş, okul ve gündellik kullanım: AMD Radeon RX 560 OC (4GB 128Bit DDR5)

VRAM:

VRAM, kartın işleyeceği ve önbelleğe alabileceği veri miktarını etkiler. Bu nedenle yüksek çözünürlüklü oyunlar ve oyun içi ayrıntılar için oldukça değerlidir. Yani bir oyunda grafik kalitesini artırdıkça, ihtiyacınız olan VRAM miktarı da artar. 1080p’de orta ayarlı bir oyun için 4GB VRAM gerekirken, 4K yüksek ayarlı bir oyun için minimum 8GB VRAM ihtiyacınız olur. Modası geçmiş bir terim olan VRAM, günümüzde belleğin GDDR gigabaytıyla listelenir ve ardından neslini belirten bir sayıyla isimlendirilir. 4GB GDDR4’ten, 24 GB GDDR6X’e kadar çeşitlilik gösterir.

GPU:

Grafik işlemci birimi olarak adlandırılan GPU’lar, yüksek çözünürlüklü bir video ya da oyun sahnesi oynatıldığında, saniyede milyonlarca işleme tekniği uygular ve ekranınıza o videoyu/oyunu, olduğu çözünürlükte sunmakta rol oynarlar. Yani GPU’lar, grafik kartın içinde bulunan kendi işlemcisi olarak özetlenebilir. Nvidia, RTX ekran kartlarıyla GPU’larda birçok yeniliğe gitti ve fiyatlarda ciddi artışlar meydana geldi.

Soğutma:

Bir ekran kartının ideal performansı sunabilmesi için ısı oldukça büyük bir etkendir. Eğer ekran kartını olması gereken ısıda tutamazsanız, veri işleme hızı düşer ve önemli ölçüde performansa etki eder. Ayrıca fanlar, ısınan ekran kartını soğutmaya çalıştığı için hızla dönmeye başlar ve dışarı yüksek ses yayar. Ekran kartlarında bulunan soğutucuların üreticiden üreticiye, hatta karttan karta büyük ölçüde farklılık gösterdiği bilinse de ne kadar fazla fanınız olursa, o kadar soğutma elde edebilirsiniz. Böylece daha sessiz ve stabil ısıda çalışan ekran kartınız olur.

Overclock yapılan durumlarda ısı üst düzeylere çıktığı için sıvı soğutma gibi ekstrem soğutma destekleri gerekli olabilir. Sıvı soğutma da, kartların ısısını dengeleyerek daha sessiz ve hızlı çalışmalarını sağlar. Ancak GPU’daki soğutma sistemini değiştirmek CPU’dakinden oldukça karmaşıktır.

Marka tercihi:

AMD ve Nvidia’nın ekran kartı sektöründeki başarısı göz ardı edilemez. Bu iki teknoloji devi gün geçtikçe her bütçeye özel güçlü kartlar üretiyor. Intel, işlemci konusunda oldukça gelişmiş olsa da ekran kartı satışlarında iyi bir pazara sahip değil. Ancak bu durum 2020’de değişebilir çünkü Intel ilk özel ekran kartını piyasaya sürecek.

Konu ekran kartı seçmek olduğunda markadan daha önemli şeyler ortaya çıkar. AMD ve Nvidia’ya özgü donanımlarda ayırt edici özellikler bulunuyor. Nvidia’nın 2020’de RTX serisi ekran kartlarıyla ışın izlemeleyi desteklemesi, gelişmiş G-Sync teknolojisi, DLSS teknolojisi ve Geforce Now ile kusursuz uyumlu ekran kartları piyasaya sürmesi oldukça rekabeti artırdı. Ayrıca Nvidia, şu an piyasadaki en güçlü ekran kartlarının üreticisidir. 1500 dolarlık RTX 3090 ya da 4K devi RTX 3080 ile şu an liderlik koltuğunda oturmakta.

Yine de AMD’nin Nvidia karşısında güçsüz kaldığı söylenemez. Çünkü ülke pazarlarında RTX 3080 ve RTX 3090 gibi ekran kartları, nerede olursanız olun bütçenizi zorlayan fiyatlarda satılmakta. AMD, Freesync senkronizasyonu, görüntü keskinleştirme ve diğer görsel iyileştirmeler konusunda destek sunarak oyunların daha iyi görünmesini sağlayacak hamleler yaptı.

Henüz ışın izleme ya da DLSS desteği gibi gelişmiş özellikleri bulunmasa da, AMD’nin yeni nesil ekran kartlarının piyasaya sürülmesiyle bu özellikler de ortaya çıkabilir. Sonuç olarak bir ekran kartı seçeceğinizde, monitörünüzün G-Sync ya da Freesync destekleyip desteklemediğini de kontrol etmelisiniz. Buna göre Nvidia ve AMD arasında tercih yapabilir, bütçenize uygun markayı bulabilirsiniz.

Nesil:

Güncel oyunları oynamak isteyen kullanıcıların kesinlikle dikkat etmesi gereken konulardan biri de nesildir. Yeni nesil ekran kartlarını tercih etmeniz gelecek için oldukça önemli. Bütçenize uygun olduğu için eski nesil ürünleri kesinlikle tercih etmeyin. Bunun yerine özellikleri çok gelişmiş olmasa bile bütçenize uygun olan güncel nesil ekran kartlarına yönelin. Zira yazılımsal destek, yeni nesil ekran kartları için daha uzun kullanım süresi vadediyor.

Unutmayın ki bir sistemin parçalarını satın alırken gider dağılımını orantılı yapmak gerekir. 5. nesil bir işlemci ile RTX 20 serisi bir ekran kartını yan yana getirmek bir hayli komik olur. Onun için fiyat dağılımını tek bir ürüne değil, tüm sisteme göre belirlemek daha doğru olacaktır. Peki siz ekran kartı satın alacak olsanız tercih edeceğiniz marka hangisi olurdu? Tavsiyelerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz.