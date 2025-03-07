Android 16 ile telefonlarda kilit ekranı widget desteği sunulacak. Kullanıcılar bazı uygulamaları kilit ekranından kullanabilecek.

Google, Android 16 ile telefonlara yeni bir özellik daha ekliyor. Daha önce sadece Pixel Tablet’te gördüğümüz kilit ekranı widget’ları, yakında Android 16 çalıştıran tüm cihazlarda kullanılabilecek.

Google, Android 16 ile birlikte telefonlara kilit ekranı widget desteği getirecek. Yeni gelecek olan bu özellik, yıl içinde kullanıma sunulacak. İşte ayrıntılar!

Telefonlarda widget'lar ekran koruyucu moduna bağlı olacak

Google’ın Android geliştiricileri için yaptığı duyuruya göre, kilit ekranı widget’ları Android 16’nın yayınlanmasından sonra gelecek ilk büyük güncellemeyle birlikte Android Açık Kaynak Projesi’ne (AOSP) eklenecek. Varsayılan olarak tüm widget’lar kilit ekranında çalışabilecek, ancak uygulama geliştiricileri isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabilecek. Aynı zamanda belirli widget işlemlerini gerçekleştirmek için kullanıcıların parmak izi, PIN veya yüz tanıma gibi kimlik doğrulama yöntemlerini kullanması gerekecek.

Android 16’nın mevcut beta sürümünde telefonlar için kilit ekranı widget desteği henüz aktif değil. Ancak bazı kullanıcılar bu özelliği erken erişimle test etmeyi başardı. Pixel Tablet’te ana ekranda sağa kaydırarak erişilebilen widget’ların, telefonlarda şimdilik yalnızca ekran koruyucu modunda çalıştığı aktarıldı. Google, üreticilerin bu özelliği kendi cihazlarına göre özelleştirebileceğini belirtti. Bu nedenle güncelleme sonrasında farklı markaların widget erişiminde farklı yöntemler sunabileceği paylaşıldı.

Telefonlardaki widget düzeninin, Pixel Tablet’e kıyasla daha sınırlı olacağı belirtildi. Tabletlerde iki satırlı bir ızgara yapısı kullanılırken, telefonlarda widget’ların dikey olarak sıralanacağı aktarıldı. Aynı anda yalnızca birkaç widget’ın görüntülenebileceği, diğer widget’lara erişmek için ekranın kaydırılması gerekeceği ifade edildi.