Google'ın Android Auto'ya Gemini desteği getireceği ortaya çıktı. Yakında arabanızda sizinle tıpkı bir insan gibi konuşacak bir asistanınız olacak.

Google, Gemini ismi altındaki yapay zekâ araçlarını tüm hizmetlerine entegre etmeye başlamıştı. Şimdi ise Android Authority tarafından paylaşılan bir haber, otomobil sahiplerini çok sevindirecek bir gelişme yaşanacağını gösterdi.

Gelen bilgilere göre Google, Android Auto’ya Gemini desteği getiriyor. Yani yakında Google’ın gelişmiş yapay zekâ modelini arabanızda kullanabileceksiniz.

Gemini Live desteği de yolda

Android Auto, özelliği deneyimleme imkânı buldu. İçeriğimizdeki görüntülerde Gemini’ın Android Auto’ya nasıl entegre edileceğini görebilrisiniz. Gemini, Android Auto kullanan sürücülerin varsayılan asistanı olarak kullanılabilecek, sürüş esnasında onlara yardımcı olabilecek. Navigasyondan müzik açma ve seyahat önerilerine kadar birçok farklı konuda fikir alabileceksiniz.

Buna ek olarak Gemini Live desteğinin de geleceği aktarılmış. Gemini Live'da, yapay zekâ ile daha doğal ve akıcı sesli konuşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta konuşurken onun sesini kesmeniz ve konuyu değiştirmeniz bile mümkün. Bu özelliğin araba kullanırken çok kullanışlı olacağını söyleyebiliriz. Tıpkı bir insanla konuşur gibi konuşabildiğiniz bir araç asistanına sahip olmak çok işimize yarayabilir.

Android Auto’nun Gemini desteği henüz herkes tarafından erişilebilir değil. Ne zaman geleceği belli değil ancak Google’ım Gemini konusundaki hamlelerinin sürekli arttığını düşündüğümüzde çok yakında görebileceğimizi tahmin edebiliriz.