El Salvador, mühendis, doktor, bilim insanı ve filozof gibi "yüksek vasıflı" kişilere ücretsiz pasaport verecek. Araştırma şirketlerine göre El Salvador pasaportu, Türkiye pasaportundan daha güçlü ve Avrupa'ya vizesiz giriş imkânı sunuyor.

2021 yılında Bitcoin'i resmî para birimi olarak kabul edip, dünyada bir ilke imza atan El Salvador'dan yine çok konuşulacak bir hamle geldi. Nayib Bukele yönetimindeki ülke bu kez, 5.000 "yüksek vasıflı yabancı çalışana" ücretsiz pasaport vereceğini açıkladı. Pasaport alanlar, oy kullanma hakkı da dahil olmak üzere El Salvador'dan tam vatandaşlık elde edecekler.

Ülke ekonomisini canlandırmak için alınan bu karar kapsamında El Salvador'a gidenler, bazı vergi muafiyetleriyle de karşılaşacaklar. El Salvador, bu hamle ile yabancı yatırımcının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki El Salvador pasaportu, Türkiye pasaportundan daha mı güçlü?

Visa Guide'ın verilerine göre El Salvador pasaportu, dünyanın en güçlü 75. pasaportu olarak karşımıza çıkıyor. Bu pasaporta sahip olan bireyler, aralarında Türkiye'nin de olduğu 105 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyorlar. Yine Visa Guide verilerine göre Türkiye pasaportu, dünyanın en güçlü 94. pasaportu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye pasaportu ile vize almadan gidebileceğiniz ülke sayısı 77. Yani El Salvador pasaportu, Türkiye pasaportuna sahip olmaktan daha avantajlı bir durum.

El Salvador pasaportu ile vizesiz girilebilen ülkeler:

Türkiye pasaportu ile vizesiz girebileceğiniz ülkeler:

Yukarıdaki tablolar, bazı dikkat çekici ülkelere ev sahipliği yapıyor. Mesela El Salvador pasaportu ile Almanya, Hollanda ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine vizesiz olarak gidebilirsiniz.