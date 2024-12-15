Basit Düşünürseniz Şipşak Çözeceğiniz Yunan Mitolojisi Bilmecesi: Bilemeyenleri Yiyen Yaratık

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Antik Yunan mitolojisinde başı kadın, bedeni aslan ve kanatları kuş olarak tasvir edilen Sfenks, Thebes halkına musallat olmuştu ve şehre giren-çıkan herkese aynı bilmeceyi soruyordu…

Tarih; pek çok fıkrayı, bilmeceyi, özlü sözü içinde barındırıyor. Antik Yunan mitolojisinde geçen “Sfenks bilmecesi” de bunlardan biri.

Thebes şehrinin girişindeki, soruyu doğru cevaplayamayanları yiyen bir yaratık olan “Sfenks” tarafından sorulan bu bilmece neymiş bakalım?

“O hangi yaratıktır ki bir süre dört ayak üzerinde, bir süre iki, bir süre de üç ayakla yürür ve de, doğa yasalarına aykırı olarak, ayakları en çok olduğu zaman güçsüzdür?”

bilmece

Rivayete göre Thebai'nin mitolojik kralı Oidipus, Thebes'e vardığında Sfenks’in bilmecesiyle karşılaşmıştı ve Sfenks’i alt eden tek kişi olmuştu. Thebai’nin cevabı “insan”dı…

İnsan “sabah” (bebeklikte) emekleyerek, yani dört ayak üzerinde yürür.

“Öğlen” (yetişkinlikte) iki ayak üzerinde yürür.

“Akşam” (yaşlılıkta) bastonla, üç ayak üzerinde yürür.

yunan mitolojisi

Hikâyeye göre Kral, bilmeceyi doğru cevaplayınca Sfenks kendini uçurumdan atarak yok etmişti ve halk kurtulmuştu, hatta kimi aktarım hırsından kendi kendini yediğini söylüyor...

Siz doğru cevabı bulabildiniz mi? Yorumlara yazın!

Kaynak: World Book

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