Su aygırlarının sütlerinin, pembe olduğunu mutlaka bir yerlerden görmüş veya duymuşsunuzdur. Peki bu bilginin gerçeklik payı var mı?

İlk etapta kulağa oldukça garip geliyor öyle değil mi? Bir hayvanın pembe renkli bir süt vermesi epey şaşırtıcı.

Ancak işin aslı nasıl?

Aslında su aygırlarının sütlerinin kendisi pembe değildir.

Açıkçası onların vücuduna bu pembe rengi veren; güneş kremi, antibiyotik ve antimikrobiyal bileşiklerin bir kombinasyonu olan cilt salgısıdır. Su aygırı teri, hayvanın mukus bezleri tarafından salgılanan yağlı bir salgıdır.

Bazen kırmızı ter ya da kan teri olarak adlandırılsa da esasen ne kan ne de terdir. Vücutlarında bulunan hiposudorik asit ve hipposudorik asidin bir kombinasyonudur. Bu iki madde, su aygırlarının sağlığını koruma noktasında oldukça önemli bir role sahiptir.

Bu cilt salgısı, cildi nemlendirir, onları serin tutar ve zararlı bakterilerden korunmalarına olanak sağlar.

Ayrıca su aygırları amfibidir ve günün 16 saatini çamurlu ve bulanık suda geçirirler. Bu sebeple bu salgı, enfeksiyon risklerini en aza indirir. Yine bu yoğun salgı, ilk etapta insan teri gibi renksiz çıksa da pigment, güneşte polimerize oldukça aşamalı bir şekilde pembe, kırmızı veya turuncuya döner.

Birkaç saat sonra ise artık kahverengidir. İşte bu salgılar da su aygırı yavrusunu beslerken, sütüne karışır ve bazı zamanlar süt de pembe renkli olabilir. Özetle su aygırlarının sütlerine pembe rengi veren vücutlarının ürettiği cilt salgısıdır.

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