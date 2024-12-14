2023 yılında sinema sektörünü kasıp kavuran Barbie filminin devamının gelebileceği iddia edildi. İddiaya ilişkin yalanlamalar yapılmış olsa da bunun bir manevra olup olmadığı bilinmiyor.

1,4 milyar dolarlık hasılat ile 2023 yılının en çok konuşulan filmleri arasında yer alan Barbie ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Hollywood Reporter, devam filminin yolda olduğunu ileri sürdü. Ancak bu iddia, yapımcılar ile Warner Bros. temsilcileri tarafından yalanlandı. Bu yalanlamanın gerçek mi yoksa bir manevra mı olduğu şimdilik belirsiz.

Edinilen bilgilere göre Barbie'nin yapımcıları olan Greta Gerwig ve Noah Baumbach, devam filmi için bir senaryo fikri oluşturdular. Hatta bu konuda Warner Bros. ile de görüştüler. Görüşmeden nasıl bir sonuç çıktığı henüz net değil ancak Barbie'nin devam filminin "erken aşamada" olduğunu söylemek mümkün.

İddia çok net bir şekilde reddedildi!

Söz konusu iddia iki farklı kaynağa dayandırılmış olsa da taraflar, bu iddiayı net bir şekilde reddediyorlar. Bu bağlamda; yapımcıların sözcüsü tarafından yapılan açıklamada "Bu iddianın hiçbir meşruiyeti yok." ifadesine yer verildi. Warner Bros. temsilcisi ise iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bunun bir manevra olup olmadığı şimdilik belirsiz.

Bu arada; Barbie'nin devam filminin konusuna ilişkin hiçbir bilgi olmadığını da söyleyelim. Yapımcılar, daha önce konuyla ilgili açıklamalar yapmış ve devam filmine kapıyı kapatmamışlardı. Hatta Greta Gerwig, "Eğer ters akıntıyı bulursam, yaparız. Eğer bulamazsam, bir daha asla olmaz." demişti. Ortaya atılan iddialar, Gerwig'in ters akıntıyı bulmuş olabileceğini düşündürüyor.