Eski bir OpenAI çalışanı olan 26 yaşındaki Suchir Balaji, evinde ölü bulundu. Balaji, 2024'ün başında OpenAI'dan ayrılmış ve ChatGPT ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, bu kez sektörle ilişkili olmayan bir haberle gündemde. 2024'ün başında OpenAI'dan ayrılan ve ChatGPT ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan 26 yaşındaki Suchir Balaji'nin evinde ölü bulunduğu açıklandı.

ChatGPT'nin geliştirme sürecine ciddi katkıda bulunan Suchir Balaji, OpenAI'dan ayrıldıktan sonra şirketi topa tutmuştu. ChatGPT'nin geliştirme aşamasında ABD telif hakkı yasalarını ihlal ettiğini söyleyen Balaji, sonradan verdiği bir röportajda "Benim inandığıma inanıyorsanız, şirketten ayrılmanız gerekir." şeklinde dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

Ölüm nedeninin intihar olduğu açıklandı

San Francisco kolluk kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerde, Suchir Balaji'nin intihar ettiği belirlendi. Gencin yasa boğulan ailesi ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti ve olaylara ilişkin gizlilik talebinde bulundu. Balaji'yi intihara götüren süreçte neler yaşandığını kimse bilmiyor.

Dikkatleri üzerine çeken OpenAI, eski çalışanının ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Bir OpenAI sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bu üzücü haberin kendilerini yıktığı ifade edildi.