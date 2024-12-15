Android 15, Windows'un Telefon Bağlantısı (Phone Link) uygulamasında kullanıcıların hassas Bildirimlerini gizlemeye başladı.

Android 15, birçok güvenlik odaklı özelliği telefonlara getiriyordu. Bunlardan biri de hassas bilgiler içerebilecek bazı bildirimlerin engellemesiydi. Şimdi ise bu özellik, Windows’a telefonunuzu bağlamaya yarayan uygulaması “Phone Link”, yani “Telefon Bağlantısı”nda kendisni gösterdi.

Öyle ki Android Authority tarafından gelen bilgilere göre Microsoft, Phone Link üzerinden kullanıcılarını uyarmaya başladı. Bu uyarıda Android 15 nedeniyle bazı bildirimlerin gizlenmiş olabileceği belirtildi.

2 faktörlü doğrulama kodu gibi hassas bildirimler gösterilmeyecek

Phone Link, telefonunuzu Windows bilgisayarınıza yansıtmaya yarayan bir özellik. Hâliyle burada bildirimleri de görebiliyorsunuz. Ancak Android 15, bu bildirimlerin bazılarını engelliyor. Onlar arasında 2 faktörlü doğrulama kodları gibi hassas bilgiler var.

Aslında bu özellik gerçekten kullanışlı. Çünkü yaptığı şey, bildirimleri otomatik olarak kategorize ederek üçüncü taraf uygulamaların başkalarının eline geçebilecek hassas bilgileri içeren bildirimleri görmesini engellemek. Ancak Phone Link gibi her gün kullanılabilen bir uygulamada yer almasının kullanıcılar için biraz sinir bozucu olabileceğini söylemek mümkün.

Yine de bazı istisnalar olduğu da gelen bilgiler arasında. Phone Link’in önceden yüklenmiş olarak geldiği telefonlarda bu sorunun yaşanmadığı ve hassas bildirimlerin gösterildiği aktarılmış.