Nissan'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay Juke'a indirim yaptı. Diğer modellerde ise fiyat değişimi olmadı.

Qashqai modeli ile Türkiye'deki otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Nissan, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Juke modeline iyi bir indirim yaptı. Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim. Nissan araba fiyatları - Aralık 2024 Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Qashqai 1.999.900 TL 1.999.900 TL Juke 1.649.900 TL 1.579.900 TL X-Trail 2.700.000 TL 2.700.000 TL Qashqai fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Designpack, Otomatik 1.999.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Skypack, Otomatik 2.089.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Skypack 4WD, Otomatik 2.349.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli N-Design, Otomatik 2.409.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli N-Design 4WD, Otomatik 2.489.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum, Otomatik 2.429.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum 4WD, Otomatik 2.509.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 2.529.900 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum Premium 4WD, Otomatik 2.609.900 TL e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 2.424.900 TL e-POWER, Elektrikli N-Design, Otomatik 2.514.900 TL e-POWER, Elektrikli Platinum, Otomatik 2.584.900 TL e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 2.684.900 TL Juke fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.579.900 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum, Otomatik 1.669.900 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli N-Design, Otomatik 1.759.900 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli N-Sport, Otomatik 1.759.900 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.849.900 TL X-Trail fiyatları - Aralık 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 DIG-T 163PS, Hibrit Skypack, Otomatik 2.700.000 TL 1.5 DIG-T 163PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 2.900.000 TL Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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