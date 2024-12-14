Qashqai modeli ile Türkiye'deki otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Nissan, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Juke modeline iyi bir indirim yaptı.
Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
Nissan araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Qashqai
|1.999.900 TL
|1.999.900 TL
|Juke
|1.649.900 TL
|1.579.900 TL
|X-Trail
|2.700.000 TL
|2.700.000 TL
Qashqai fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Designpack, Otomatik
|1.999.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Skypack, Otomatik
|2.089.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Skypack 4WD, Otomatik
|2.349.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|N-Design, Otomatik
|2.409.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|N-Design 4WD, Otomatik
|2.489.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum, Otomatik
|2.429.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum 4WD, Otomatik
|2.509.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum Premium, Otomatik
|2.529.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum Premium 4WD, Otomatik
|2.609.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Skypack, Otomatik
|2.424.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|N-Design, Otomatik
|2.514.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Platinum, Otomatik
|2.584.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Platinum Premium, Otomatik
|2.684.900 TL
Juke fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Tekna, Otomatik
|1.579.900 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Platinum, Otomatik
|1.669.900 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|N-Design, Otomatik
|1.759.900 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|N-Sport, Otomatik
|1.759.900 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Platinum Premium, Otomatik
|1.849.900 TL
X-Trail fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 DIG-T 163PS, Hibrit
|Skypack, Otomatik
|2.700.000 TL
|1.5 DIG-T 163PS, Hibrit
|Platinum Premium, Otomatik
|2.900.000 TL