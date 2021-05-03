El Yazısıyla Doldurulan İzinler 7 Mayıs'a Kadar Geçerli

İçişleri Bakanlığı, sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için el yazısıyla doldurulan çalışma izin belgelerinin geçerliliğini uzattı. Çalışan ve iş yeri yetkilisi tarafından imzalanan belgeler, 7 Mayıs Cuma gününe kadar geçerliliğini koruyacak.

29 Nisan günü saat 17.00'da başlayıp 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanma sürecinde çalışanların işlerine devam edebilmeleri için 'Çalışma İzni Belgesi' almaları gerekiyor. Vatandaşlar, bu belgeyi e-Başvuru sistemi üzerinden alabileceği gibi iş yeri yetkilisi ve çalışan imzasıyla düzenlenen belgeler de geçerli sayılıyor.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla el yazısıyla doldurulan çalışma izinlerinin geçerliliğinin 2 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için bu belgelerin geçerliliği tekrardan uzatıldı.

El yazısıyla doldurulan çalışma izinleri, 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak:

Bugün valiliklere "Çalışma İzinleri Görev Belgeleri" konulu bir genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, muafiyet kapsamındaki iş yerleri için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri / firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs Cuma saat 24.00'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Genelgede ayrıca kolluk görevlileri tarafından yapılacak olan denetimlerde; e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacağı, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde ise taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari ve adli işlemlerin yapılacağı vurgulandı.

Muafiyet tanınan iş kollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği bildirilen Bakanlık genelgesinde, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden bugün saat 17.00'ye kadar 2 milyon 677 bin başvurunun gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirildiği ve ilgili kişiler için çalışma izni görev belgesi düzenlendiği aktarıldı.