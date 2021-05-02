RTÜK'ten Medya Kuruluşlarına "Kalabalık" Uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, medya kuruluşlarına sokağa çıkma haberlerinin görüntüleri ile ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda kalabalıkların yerine boş cadde ve sokakların görüntülerinin kullanılması istendi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tam kapanma ile ilgili yapılan haberleri inceleme altına aldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den medya kuruluşlarına gönderilen bir yazıda, tam kapanma ile ilgili haberlerde boş sokakların görüntülerinin kullanılması istendi.

Gönderilen yazıda "Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır" ifadeleri yer aldı. Kalabalık sokak görüntülerinde arşiv niteliğinin belirtilmediğine dikkat çekildi.

İşte RTÜK'ten giden yazı

"Özellikle tam kapanma döneminde, başta haber bültenleri olmak üzere birçok programda arka planda kalabalık görüntülerin yer alması, insanların kurallara uymadığına ve kolluk kuvvetlerinin de görevlerini yerine getirmediğine dair bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermektedir.

Bilindiği üzere 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde '…görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.' hükmü yer almaktadır.

Bu sebeple tüm milletçe büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz tam kapanma dönemini sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmak için yapılan yayınlarda, kalabalık görüntülerin yerine boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılması hususunda hassasiyet gösterilmesi ve zaruri durumlarda ise görüntülerin arşiv niteliğinde olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."

Tam kapanma bayram sonuna kadar sürecek

Daha önce yapılan açıklamalarda, tam kapanma sürecinin Ramazan Bayramı'nın sonu olan 17 Mayıs 2021 tarihine kadar süreceği açıklanmıştı. Bu süreçte kimlerin sokağa çıkabileceği, hangi şartlar altında ve hangi saatlerde sokakta olunabileceği konusunda genelge de yayınlanmıştı.

Tam kapanma sürecinde bugün yapılan bir başka açıklamada ise bahsi geçen süreçte vatandaşlarımızın sokaktaki ve barınaklardaki hayvan dostlarımızı nasıl besleyebileceğine dair detaylar açıklanmıştı.